Esta es la mejor pizza del supermercado según un experto pizzero (y la puedes comprar en Mercadona).

El universo de las pizzas es infinito, y es que este plato típico de la gastronomía italiana hace tiempo que salió de sus fronteras para desarrollarse por el mundo y crear diferentes versiones.

Que si la pizza napolitana, la pizza romana, la pizza de Chicago, en horno de piedra, refrigeradas, congeladas, caseras con diferentes masas, con diferentes viajes... opciones de pizza y maneras de conservarlas y prepararlas existen infinitas, aunque no todas pasan el corte de quienes más saben sobre este alimento.

Pino Prestanizzi es probablemente el pizzero más popular de YouTube y es que, el italiano, que se define como 'el puto amo', se ha hecho famoso por puntuar diferentes pizzas de supermercado, y aunque estamos acostumbrados a que su veredicto no sea muy positivo, en este caso ha encontrado una pizza que aprueba.

Las nuevas pizzas de Mercadona

"Tienen buena pinta, parece más fermentada", comenta el experto pizzaiolo con los dos nuevos formatos de pizza delante mientras advierte a sus usuarios que siempre hay que leer los ingredientes de las pizzas que compramos. "Si dura tres meses o cuatro meses, algo no va bien. Si tienen químicos, hay mucha mierda", sentencia Prestanizzi.

Según el experto en pizzas, las nuevas de Mercadona una vez horneadas, "tienen buena pinta, la masa parece más de pizza...". "Yo he probado mucha mierda, y solo de verlas ya no las comía. Esta tiene la masa un poquito más gorda, parece estirada a mano".

A la hora de probarla, Pino no sale de su asombro: "No puede ser, hasta el queso funde, mira la fermentación. Bravo, por fin, después de todo lo han entendido. Con esto ya podemos hablar de pizza".

"Ahora he entendido por qué está volando, pero Mercadona, bravo. No es perfecta, pero como pizza de supermercado precocinada con siete minutos en el horno, verdaderamente sabe a pizza", asegura el experto pizzero. "Me he quedado asombrado", sentencia Prestanizzi.

