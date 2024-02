El shirako es un producto muy selecto de la gastronomía japonesa, se trata de semen de pescado, generalmente de pez globo, bacalao o rape. Se ha dado a conocer en España de la mano del chef Dabiz Muñoz, que lo probó en el restaurante Hakkoku en Tokio y fascinado lo incluyó en la carta de su famoso DiverXO.

No obstante, no hay que irse tan lejos para probar esta particular parte del pescado. En la Región de Murcia se sirven los letones, esto es, las bolsas seminales del pez, un plato de temporada, concretamente de primavera y Semana Santa.

Shirako vs. letón murciano

Como explica 20minutos, el shirako, cuya traducción resulta en "semen de pez", es uno de los más productos más codiciados y caros de la gastronomía japonesa, la ración de shikaro de fugu (semen de pez globo) oscila entre los 300 y 500 euros. Para obtener el shirako se extrae la vesícula seminal del pez y suele prepararse a la parrilla pero se puede encontrar en sopas o en tempura.

Por menos precio y a menos distancia, Murcia ofrece una delicatessen parecida: los letones. Son los testículos del pescado, se llaman huevas si el pez es hembra y letones si es macho. El letón, o esperma de pescado, generalmente el de caballa y tienen un color blanco. El kilo de letones de caballa son un poco más baratos que las huevas, se suele consumir en primavera (durante el desove de la caballa) y se preparan a la plancha o cocidos.

Plato de letones y huevas de caballa del restaurante El Caldero, en Madrid. Web del restaurante El Caldero

Dónde comer shirako o letón murciano en España

El shirako japonés se puede comer en España en el restaurante Diverxo y su homólogo murciano en el restaurante El Caldero, en la calle Huertas, 15 de Madrid (solo disponible cuando es temporada) y en bares y restaurantes del litoral murciano.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.