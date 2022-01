Por qué la sangría solo se produce en España y Portugal y cuáles son las bebidas que tratan de imitarla

No hay verbena popular ni romería que no se alegre tradicionalmente con unos buenos vasos de sangría, y es que esta bebida tan típica de nuestro país elaborada a base de vino, frutas y azúcar es una de nuestras señas de identidad gastronómicas.

Aunque para aquellos que no son muy amigos de la cerveza la sangría es su mejor aliada los 365 días del año, no podemos negarnos al placer de una copa de bien fresquita de esta bebida al sol cuando llega el calor. Una terraza, una sangría, una tapa y un día soleado. Poco más se puede pedir para disfrutar de la mejor compañía.

A pesar de ser uno de los productos más representativos en las barras de bar de nuestro país, seguramente que también te has tomado alguna que otra sangría fuera de nuestras fronteras. Aunque bueno, igual lo más preciso no es llamarlo sangría, y te contamos por qué.

Uso exclusivo ibérico

Sería injusto decir que la sangría es española y dejar a nuestros vecinos portugueses sin su parte de la tarta. O del mérito, en este caso. Y eso es algo que tuvo muy en cuenta el Parlamento Europeo para aprobar a través de un reglamento que la denominación 'sangría' solo puede usarse cuando la bebida se haya elaborado en España o en Portugal.

Esta reforma del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo afecta a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados.

Esto no quiere decir que no puedas beber sangría en otros países de la Unión Europea -que puedes-, pero no con la denominación de 'sangría'. A lo que comúnmente conocemos con este nombre pero no haya sido elaborado en España o Portugal lo podremos encontrar como 'bebida aromatizada a base de vino'.

Llámalo 'sangría', llámalo 'bebida aromatizada a base de vino'... el caso no es que lo llames, sino que lo disfrutes. Y que brindes copa en mano por las cosas buenas de la vida.