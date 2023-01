La curiosa historia de cómo se crearon los carbayones, el dulce más popular de Oviedo

Si eres un auténtico ovetense tenemos claro que los carbayones son uno de esos postres de referencia que te recuerdan a la tierra, aunque si no has tenido la suerte de pasar por Oviedo -o lo has hecho de manera atropellada- es probable que no hayas tenido la suerte de probar los dulces más típicos de la capital asturiana.

Uno de los grandes embajadores de la gastronomía asturiana por el mundo es el Chef José Andrés, uno de los cocineros del momento por su labor con su ONG World Central Kitchen.

A través de su docuserie José Andrés y familia en España, disponible en HBO Max, el chef junto a sus hijas Carlota, Inés y Lucía recorre la geografía de nuestro país con la gastronomía como hilo conductor de cada región. Cataluña, Andalucía, Madrid, Valencia, Lanzarote... y por supuesto, Asturias, donde visita su pastelería favorita: Camilo de Blas.

Si hay un producto que identifique esta pastelería de Oviedo son los carbayones, un pastel de hojaldre, almendra y yema que se ha convertido en el postre por excelencia de la ciudad. Y esta es su curiosa historia.

Oviedo en un dulce

Camilo de Blas abrió sus puertas en febrero de 1914, instalándose en la calle Jovellanos de Oviedo, donde se mantiene intacta hasta la fecha. "Este local ha ido traspasándose a las siguientes generaciones, hasta llegar a la quinta generación que actualmente ya está incorporada al negocio familiar", aseguran desde el propio local.

"En 1924, el Alcalde de Oviedo encarga a José de Blas la creación de un dulce que represente a Oviedo en la Primera Feria Internacional de Muestras de Gijón. Este pastel de hojaldre, almendra y yema se bautiza como Carbayón, en honor al nombre de un roble centenario (“carbayu” en asturiano), y que es el gentilicio popular de los ovetenses", aseguran desde esta pastelería sobre el origen de los carbayones.

A día de hoy, el carbayón es el dulce más emblemático de la capital asturiana, y aunque han sido muchos quienes han versionado este postre, la receta original es la de Camilo de Blas.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.