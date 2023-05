Cómo escoger la mejor mermelada en el supermercado: desde la proporción de fruta hasta el origen de esta

Para muchos el desayuno es el mejor momento del día por lo que no queremos privarnos de ninguna de las delicias que nos alegran el día a primera hora de la mañana.

Hay quienes son de fruta y yogur, quienes disfrutan de unas deliciosas tostadas crujientes, un croissant a la plancha o unos huevos revueltos, pero sin duda uno de los ingredientes más populares a la hora de desayunar es la mermelada.

El desayuno tiene que ser la comida más fuerte del día para arrancar con energía, y si puede ser en su versión más saludable mejor que mejor. La versión más saludable del pan, de la mantequilla, de la mermelada... ¿Pero tenemos claro en qué debemos fijarnos a la hora de elegir?

La mermelada no deja de ser una conserva de fruta cocida con azúcar, y aunque no hay nada como la mermelada artesanal que elaboramos en nuestra propia casa, desde Pazo de Vilane nos proponen seis consejos para elegir la mejor calidad en el supermercado. ¡Toma nota!

El etiquetado

Lo primero, como con cualquier producto, es leer bien la etiqueta porque ahí encontraremos las claves: "A veces por las prisas o porque un packaging más bonito nos llama la atención, no dedicamos el tiempo necesario a leer la información que incluye la propia mermelada. Por eso es importante revisarla con atención, ya que en el etiquetado vamos a obtener la información necesaria para decidir si esa mermelada, en función de sus ingredientes o elaboración es más o menos saludable".

La proporción de fruta

Cuanta mayor sea la proporción de fruta, mejor. "Si bien por ley, las mermeladas que se venden deben contener un porcentaje mínimo del 30% de fruta por 100 gramos, en los lineales de los supermercados nos encontramos con mermeladas elaboradas con diferentes proporciones de frutas llegando incluso a haber elaboraciones de más del 70% de fruta por 100 gramos".

¿Qué es la mermelada extra?

¿Cuántas veces has elegido un bote porque está etiquetado como 'mermelada extra'? "Lo que indica esa denominación es que la cantidad de fruta utilizada para la fabricación de 1000 gramos de esa mermelada no ha sido inferior a 500 gr. Además, indica que el contenido en materia seca soluble, principalmente el azúcar, es igual o superior al 40% e inferior al 60%. Frente a la mermelada extra, una mermelada sin ese distintivo en el etiquetado demuestra que la cantidad de fruta utilizada para la fabricación de 1000 gramos de mermelada no ha sido inferior a 300 gramos, que es lo mínimo exigido. En conclusión, una mermelada extra tiene más cantidad de fruta", aseguran desde Pazo de Vilane.

Azúcar, no azúcares

Otro de los detalles en los que debemos fijarnos en el etiquetado es que ponga azúcar y no "azúcares". "Evita aquellas mermeladas en las que en el etiquetado ponga “azúcares”, ya que en esos casos suelen incluir jarabe de maíz de alta fructosa, de glucosa, fructosa u otro tipo de endulzantes que no son beneficiosos para la salud".

Cuantos menos ingredientes mejor

En cuanto a los ingredientes, cuantos menos lleve mejor, ya que una buena mermelada solo debería llevar fruta, azúcar y espesantes naturales como la pectina o el agar. Para que sea una buena mermelada no debería llevar conservantes ni colorantes.

Origen de la fruta

En cuanto a la fruta, el origen de esta también es fundamental. Por ello tenemos que elegir siempre una "mermelada elaborada con frutas nacionales ya que es una garantía inequívoca de que se ha cultivado siguiendo las normativas locales y europeas".

Si además se ha elaborado con frutas de kilómetro cero sabremos además que con nuestra compra estamos favoreciendo el desarrollo de las zonas rurales donde se produce la materia prima.