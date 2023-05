McDonald's es una de esas cadenas de comida rápida tan populares y extendidas, que todos tenemos nuestros productos favoritos de la marca. Que si los McNuggets, el mítico McFlurry, el menú BigMac, una CBO, un McWrap...

¿Cuántas veces has intentado reproducir alguna de las recetas de tus restaurantes o cadenas favoritos en casa y no has conseguido un resultado ni parecido? Ya sea por los productos, la salsa o la técnica, conseguir el resultado perfecto no es tarea fácil.

Sin duda la CBO es una de sus hamburguesas más populares: "Esta deliciosa hamburguesa es una combinación perfecta de pollo, bacon crujiente, crispy onion, queso Cheddar, lechuga y salsa CBO® todo envuelto en un pan exclusivo que hace que esta hamburguesa sea única", aseguran desde McDonald's sobre esta receta de la que aseguran es la combinación perfecta del bacon con la frescura de la cebolla y la jugosidad del pollo.

Así se elabora la hamburguesa CBO

Si eres de los que prefiere las hamburguesas de pollo y se deja seducir por la CBO, puedes intentar hacer en casa tu propia versión afinando más con este video donde la cuenta de TikTok donalds_project nos enseña cómo se elabora esta hamburguesa desde las propias cocinas de McDonald's.

Lo primero es tostar el pan para conseguir un resultado más crujiente y sobre la tapa ponemos salsa CBO -que se elabora con mostaza, clavo, canela, jengibre y azúcar moreno-.

Ponemos encima de la salsa un puñado de cebolla frita o cebolla crispy y otro de lechuga iceberg cortada en tiras. Coronamos la tapa con una loncha de cheddar y encima el filete de pollo crujiente.

En cuanto a la base, ponemos un poco de bacon frito crujiente y cerramos la hamburguesa con destreza. Una vez hayamos realizado todos esos pasos nuestra CBO casera está lista para disfrutar.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.