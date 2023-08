¿Es peligroso meter el tupper caliente en la nevera? Verdades y mitos según un experto

Si hay algo que no puede faltar en los armarios de nuestra cocina son un buen juego de tupper donde meter y transportar la comida. Lo de llegar a casa y ponernos cocinar la cena y la comida del día siguiente, ya comamos en el trabajo o no es un clásico, por lo que siempre tenemos a mano estos recipientes para guardar los alimentos.

Conservar los alimentos a la temperatura adecuada es fundamental en cualquier época del año, aunque en verano, que las temperaturas no paran de subir, cobra especial importancia, por lo que, dejar los tupper con la comida lista guardados en la nevera es fundamental.

Probablemente, cuando terminas de cocinar y guardar en tupper las raciones, tú también esperas a que se enfríe lo suficiente para meterlo en la nevera ya que, corre la leyenda de que, el cambio brusco de temperatura puede estropear los alimentos. ¿Verdad o mito?

¿Qué ocurre si metemos un tupper caliente a la nevera?

Según explica a través de un vídeo de TikTok el farmacéutico Farmacéuticofernandez, la creencia arraigada de que no debes meter inmediatamente el tupper con comida caliente en la nevera porque puede estropear los alimentos es falsa.

"Esto es mentira en realidad, porque cuanto más rápido se enfría menos bacterias pueden proliferar y más difícil es que se pueda estropear", asegura el farmacéutico en el vídeo, quien termina haciendo un apunte.

Farmacéuticofernandez reflexiona sobre esta creencia: "¿por qué siempre se dice que tienes que esperar? Porque aunque para la comida no es malo, lo es para la nevera. Al meter la comida muy caliente la nevera también se va a calentar y tiene que gastar mucha energía para volverse a enfriar, y al final se puede estropear".

"También puede pasar que si metes un tupper a muy alta temperatura os tupper que hay alrededor se caliente y la comida que hay en el interior deje de estar conservada correctamente.

Entonces, ¿cuál es la manera correcta de proceder? "Lo primero es la seguridad, así que mete el tupper en cuanto haya dejado de quemar, que aún esté caliente y que no hayan pasado más de dos horas y nunca que llegue a temperatura ambiente. Coloca ese tupper lo más separado posible de los otros tupper para que no se puedan calentar, y en cuanto a la nevera, intenta que no esté demasiado llena, y así conservará el frío mejor", sentencia el experto.

