¿Es peligroso comer patatas que tienen brotes? Esto es lo que debes tener en cuenta

Poco se habla de la complejidad de ir al supermercado y conseguir comprar cantidades para una sola persona. Si bien es cierto que, en este caso, es mejor acudir al mercado donde podemos comprar al peso únicamente las raciones que vayamos a consumir, es cierto que en muchas ocasiones la pereza nos puede y terminamos comprando los envases a tamaño familiar que venden en los supermercados. Y claro, eso tiene consecuencias.

Si tenemos la oportunidad de congelarlo, como en el caso de la carne, no tiene por qué suponer un problema, aunque si son productos frescos como frutas y verduras, la cosa se nos complica. Las bolsas de brotes verdes para las ensaladas, las de zanahorias, las de patatas... ¿Cuántas veces te ha pasado eso de comprar una malla de patatas y que la siguiente vez que has ido a echar mano ya había comenzado a germinar? En ese caso, ¿podemos o no podemos consumir esas patatas?

Seguramente esta pregunta te surja con bastante frecuencia y dudes si consumir las patatas que tenías en la despensa o desecharlas. Te contamos qué debes tener en cuenta para tener una decisión u otra.

Dependiendo del estado de la patata

Cuando las papas comienzan a brotar, esos crecimientos tienen una alta concentración de glicoalcaloides, que pueden causar un sabor fuerte, desagradable y amargo. No suele ser perjudicial para la salud, ya que uno de los compuestos de estas raíces es la solanina, el mismo compuesto que se encuentra de forma natural en las berenjenas, los tomates y los pimientos, aunque en grandes cantidades puede resultar tóxico.

En el caso de los brotes sean pequeños, podemos retirarlos con cuidado con ayuda de un cuchillo y consumir esas patatas. En el caso de los brotes, crecimientos y raíces grandes no solo serán desagradables para comer, sino que además pueden resultar tóxicos. Fiebre, dolor de cabeza o problemas gastrointestinales son algunos de los síntomas de intoxicación por solanina.

