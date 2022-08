Delicious Martha y Rubén García, 'influencers' gastronómicos que arrasan en Instagram: "El ingrediente indispensable es el cariño"

Aunque su día a día parece estar sumido en una vorágine de recetas y entrenamientos continuos, la vida de Marta Sanahuja -más conocida como Delicious Martha- y Rubén García no siempre fue tan envidiable como la que ahora vemos a través de sus redes sociales, donde ya acumulan nada menos que 640.000 y 360.000 seguidores respectivamente. Y si tantos usuarios de Instagram deciden seguir sus aventuras día tras días, claramente algo están haciendo bien.

Aunque desde que son pareja, y cada vez más, están potenciando sus mejores cualidades el uno en el otro, tanto Marta como Rubén encontraron esta profesión casi por azar y huyendo de una mala época.

"Marta Sanahuja es una publicitaria que está enamorada de la comunicación, pero que vio cómo llegar al mundo de la publicidad no le gustó para nada porque es muy estresante", relata en tercera persona la influencer sobre sus comienzos en el mundo laboral. "Yo no me imaginaba toda la vida viviendo así, entonces por cosas del destino dejé el trabajo después de un año muy malo en una agencia de publicidad y me dediqué a recuperarme porque anímicamente no estaba bien, y fue entonces cuando descubrí el mundo de la cocina. Es como una pasión que yo tenía escondida y que con el tiempo apareció Delicious Martha que es un poquito unir mis dos pasiones: la comunicación y la gastronomía".

Un refugio en la cocina

Lo que surgió más como cocina terapia en un momento complicado que como una profesión, pronto comenzó a ganar adeptos hasta verse convertida en una de las influencers gastro del momento. Entre Marta Sanahuja y Delicious Marta existen muchas diferencias, asegura la propia instagrammer, aunque cada vez que expone delante de la cámara se pone la careta de influencer y deja de lado su timidez y sus miedos.

"Delicious Martha es unir mis dos pasiones: la comunicación y la gastronomía"

En cuanto a Rubén, él mismo asegura que es un chico normal, de un pueblo pequeño de costa que siempre ha sido un apasionado del deporte y la comida y que en el mundo del fitness encontró un refugio donde curar sus propias inseguridades. Aunque en su Platja d'Aro natal no muchos entendían esto de las redes sociales, Rubén confiesa que él siempre ha sido de compartir con los demás aquello que se le daba bien, y que a causa de la pandemia le surgió la oportunidad de ampliar su comunidad y compartir su estilo de vida con todos sus seguidores.

"Tenía bastantes problemas de autoestima y confianza en mí mismo que canalicé a través del fitness, y me sirvió de escudo. Siempre he sido una persona a la que le ha encantado compartir, y de alguna manera todo lo que pensaba que era útil en mi vida me gustaba compartirlo. Soy de los 90 y nací con Internet en auge, por lo que me ha surgido esto de una manera muy natural", asegura Rubén.

El ingrediente indispensable

"La cocina me rescató totalmente porque fue un año bastante complicado en el que yo perdí 20 kilos a causa de la ansiedad y el estrés, y la cocina fue la que me rescató de esa ansiedad y de ese malestar que yo tenía. Me ponía a cocinar y se me olvidaba todo, el mundo desaparecía", asegura la influencer sobre su profesión. Y se podría decir que a través Delicious Martha, Sanahuja le está devolviendo con creces a la cocina todo lo que le ha dado: mucho cariño.

"Perdí 20 kilos a causa de la ansiedad y el estrés, y la cocina fue la que me rescató"

Marta asegura que, hagas lo que hagas en la vida, el ingrediente más importante para que las cosas salgan bien es el cariño: "En la cocina hay que ponerle cariño para que todo funcione. Yo siempre digo que el ingrediente indispensable para cualquier receta es el cariño, y eso no lo venden en ningún supermercado, entonces si no vas a ponerle cariño, la receta no te va a salir igual de bien. Hay que tener mucho cariño, mucha paciencia y querer hacerlo, porque si no hacemos sin ganas no sale bien".

En el caso de Rubén, además de a sus recetas, donde para saborear a distancia el cariño solo hace falta pasearse por sus redes sociales, el cariño se lo puso a su aplicación, lo que sería una consecuencia de sus entrenamientos pandémicos: "Surge a raíz de la pandemia y de esos directos de Instagram que hacía a diario incluso 2 o 3 veces al día y que disfrutaba muchísimo, pero que una vez terminada la pandemia ya no era sostenible que estuviese yo físicamente tres veces al día entrenando delante de la cámara, así que lo convertimos en una aplicación de entrenamiento para que la gente me pudiese seguir teniendo en sus teléfonos a la carta, pero esta vez con miles de entrenamientos y que cada uno pudiese elegir a su gusto", comenta sobre la app que lleva su nombre.

"Es una app muy completa, ya que por 9 euros puedes acceder no solo a los contenidos de entrenamiento que yo ofrezco, sino también los de muchos otros entrenadores que forman parte de la aplicación", confiesa García sobre esta app en la que el usuario además puede encontrar planes de alimentación por objetivos calóricos y menús saludables.

Una tarta de queso, por favor

Rubén lleva por bandera como lema de su vida el título del libro del que es autor, El gym y el ñam, y aunque Marta asegura que Rubén es más 'el gym' mientras ella es más 'el ñam', lo cierto es que con su experiencia cada uno está haciendo mella en las pasiones del otro. Y si hay una pasión que ya compartían antes de conocerse es la que sienten por las tartas de queso. La receta estrella de ambos.

"Las cheesecake de todo tipo son mi especialidad. Me encanta hacer cualquier cheesecake, soy una fanática de las tartas de queso, y he versionado tartas de queso de todos los sabores, colores, alturas… todo tipo de tartas de queso", asegura Marta, quien confiesa que una "es una receta muy versátil, no tienes que estar siempre tan pendiente de si te faltan 10 gramos o te sobran 10 gramos, sino que una cheesecake es muy agradecida, siempre queda bien".

Por su parte, Rubén aprovecha para halagar a su novia y asegura que es un patata como chef, y que la todopoderosa de los dos es Marta, aunque el influencer se defiende -y muy bien- con recetas sencillas. ¿Y cuál es su favorita? Pues la tarta de queso también.

"De las recetas que más me gusta preparar es la tarta de queso. Me gustan mucho las tartas fresquitas, las tartas altas en proteínas, y he hecho varias recetas de tartas de queso altas en proteínas sin horno y sin microondas, que son frías y se hacen con gelatina. Esas son de mis preferidas", confiesa García.

Por circunstancias distintas, tanto Marta como Rubén encontraron su camino en el mundo de las redes sociales, y si algo tienen claro de cara al futuro, es que cada uno quiere seguir dedicándose a lo que les hace feliz: "Tengo claro que me gustaría seguir dedicándome a lo que me dedico, porque es lo que me hace feliz y lo que me encanta. Por eso yo digo que no trabajo, que yo hago mi hobbie cada día", sentencia una orgullosa Delicious Martha.