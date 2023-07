¿Cómo saber si un aguacate está maduro o malo por dentro? Este es el truco para que no te engañen en el súper

Desde hace unos años, la moda del aguacate arrasa en España. Lo cierto es que gracias a sus propiedades nutricionales, unido a la versatilidad de esta fruta, lo han convertido en uno de los alimentos del momento, sobre todo en verano, aunque para disfrutarlo 100% es fundamental que esté en su punto perfecto. Ofrece muchas posibilidades en la cocina y se puede añadir a múltiples recetas. Sin embargo, elegirlo correctamente en el supermercado o la frutería, parece una tarea fácil pero no lo es, pues su maduración y conversación causan, a menudo, confusiones.

Es importante saber que los aguacates se suelen vender con la pulpa inmadura, siendo algo duros al tacto. Justo en este sentido, la maduración suele tardar dos o tres días, aunque hay trucos para acelerar este proceso. Uno de ellos es dejar el fruto a temperatura ambiente, colocarlo bajo la luz directa del sol o, yendo un paso más allá, introducirlo en una bolsa de papel junto con un plátano. Por increíble que parezca, los gases de etileno que desprende el plátano aceleran la maduración.

Cómo saber si un aguacate está malo

No cabe duda de que si se consume demasiado verde tendrá poco sabor y una textura que mucho menos mantecosa que la que buscamos en este fruto, aunque, por el contrario, si está demasiado pasado al abrirlo el color grisáceo será poco apetecible. El color es por tanto un indicador determinante en su madurez: cuanto más oscuro, más maduro. En este sentido, muchos supermercados colocan en cada unidad una etiqueta con tres tonalidades que informa del grado de maduración de los mismos. No obstante, todo tiene un límite. En el caso de que el aguacate esté negro es que se ha pasado, por lo que es mejor no comprarlo.

Cuando ya se ha cortado el aguacate para incorporarlo a alguna receta, como puede ser un gazpacho, el aspecto de la carne de la fruta es otro de los indicadores de su estado de maduración. La pulpa de color verde claro, sedosa y blandita es perfecta. El tallo es otro de los indicativos del estado del aguacate. Si presionamos el rabito para adentro y se hunde con facilidad, es que está en su punto, y si lo quitamos y nos deja ver un tono amarillento, está en su punto también. Si el color que vemos es verdoso es que no está maduro aún, y si tira a negro es que está pasado.

En cuanto a la piel, que esté demasiado lista es indicativo de que aún no está maduro, aunque si se ha vuelto demasiad rugosa y con estrías nos indica que ese aguacate ya ha pasado su momento perfecto para ser consumido. En cuanto al aroma, en el caso de que esté maduro, será agradable con un ligero sabor a nuez. Sin embargo, al estropearse ven alteradas estas propiedades y pueden mostrar un sabor u olor agrios, indicativo de que están en mal estado y que podría existir deterioro bacteriano.

¿Es seguro comer el hueso del aguacate?

Por sus propiedades antioxidantes, el aguacate es un superalimento con múltiples beneficios para la salud, pero lo que no todo el mundo sabe es que se puede comer el hueso, una vez pelada su capa oscura más externa, y rallado finamente. Es más, se recomienda añadir en las ensaladas, aunque, eso sí, tiene un sabor algo amargo.

Propiedades del aguacate

El aguacate tiene un alto contenido nutricional y ayuda a la prevención de enfermedades como cataratas y artritis reumatoide. Contiene alrededor de 15 nutrientes que van desde calorías, carbohidratos, proteínas, fibra alimenticia, Vitaminas A, C y E, Folatos, Potasio, Magnesio, Hierro, Calcio y Sodio. Entre sus beneficios puede reducir los niveles de colesterol en sangre y aumenta el colesterol bueno, regulariza el azúcar en sangre, desinflama las articulaciones, mejora la digestión y nutre la piel, las uñas y el cabello.

Propiedades del aguacate por cada 100 g:

Calorías: 160 kcal

​Grasas totales: 15 g

​Sodio: 7 mg

​Potasio: 485 mg

​Hidratos de Carbono: 9 g

