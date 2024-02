Cómo hacer jamón york casero: una receta fácil y más saludable que la de los supermercados

Es un producto habitual en los bocatas y las tostadas, para desayunar y —junto al queso—, se hacen los mejores rollitos para cenar. Hablamos del jamón York. Este producto es común en las neveras de España. Es un alimento suave, delicioso y socorrido.

Para aquellos que quieren una alternativa más sana, este producto también se puede hacer en casa. De este modo, quitas los aditivos, los azúcares y otros añadidos. Aunque requiere tiempo, esta receta es más fácil de lo que parece.

Receta de jamón York casero

Jamón York. iStockphoto

La creadora de contenido gastronómico, e instagramer Clara P. Villalón (@clarapvillalon) nos enseña cómo hace ella el jamón York en casa. La aguja de cerdo es un corte genial para hacer fiambre. Así que, como explica la experta: "Como una pata entera de jamón es difícil, he encontrado en la aguja el aliado perfecto. Queda jugosísima pero también con textura. Así que no, no es jamón propiamente dicho, pero se acerca muchísimo", matiza.

Ingredientes para hacer jamón York casero

Hacer tu propio jamón York te permite disfrutar de un producto más natural y adaptado a tus gustos personales. Además, puedes añadir otros ingredientes. Los básicos de la receta son estos.

-1 kg. de aguja de cerdo

-60 g. de sal

Cómo hacer el jamón York, paso a paso

1. Embadurnar la aguja con la sal. Es importante salar bien, por todas partes, antes de cocinar.

2. Envasar al vacío en bolsas termorresistentes.

2. Cocinar a baja temperatura durante 8 horas, a unos 60°C.

3. Enfriar rápidamente en baño de agua fría. Dejar en la nevera 24h.

4. Lonchear y disfrutar.

5. Guarda el jamón York en el frigo, bien envuelto o en un recipiente hermético. No dejar demasiado tiempo en la nevera antes de consumir.

¿Qué pasa si no tienes máquina de vacío? La creadora de contenido nos sugiere pedírselo a nuestro carnicero de confianza: "Compra bolsas y pídele a tu carnicero que te haga el vacío".

Propiedades del jamón York

Jamón York. iStockphoto

El jamón York es una fuente de proteínas de alta calidad, esenciales para la reparación y construcción de tejidos en el cuerpo. Es bajo en grasas (en comparación con otros embutidos), lo que lo convierte en una opción más saludable dentro de esta categoría de alimentos.

Contiene varias vitaminas y minerales, incluyendo vitaminas del grupo B (especialmente B1, B2, B3 y B6), que son importantes para el metabolismo energético y la función nerviosa. También puede contener cantidades significativas de hierro, potasio y fósforo.

Si lo compras hecho, como muchos productos cárnicos procesados, el jamón York tiene un alto contenido de sodio, por lo que deberá consumirse con moderación en caso de personas con hipertensión o aquellas que buscan reducir su ingesta de sal.

El jamón York comercial puede contener conservantes y otros aditivos, como nitratos y nitritos, que se utilizan para prolongar su vida útil y mejorar su color.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.