"Mejor que sobre que no que falte" reza el dicho popular. Y todos sabemos que pocas cosas más sabias y acertadas que el refranero popular, pero cuando hablamos de comida, o estamos seguros de que la vamos a aprovechar más tarde, o aprender a medir las cantidades para evitar desperdiciar alimentos.

El eterno dilema del arroz, las legumbres o la pasta. ¿Cómo saber cuándo es suficiente? Seguro que en tu casa has escuchado el truco de los puñados o las tazas de arroz para calcular la raciones a la hora de hacer paella, arroz caldoso, arroz a la cubana... pero lo has probado y, o te has quedado corta o no has llegado.

Por su puesto ni todos los comensales van a ingerir la misma cantidad de comida ni todas las recetas con arroz necesitan las mismas cantidades por persona -cosa que pocas veces se tiene en cuenta-, por lo que conseguir la medida exacta en tu receta es bastante complicado.

Entre los puñados y las tazas medidoras

Lo más habitual es que si vas a preparar una receta nueva, sea de donde sea que hayas cogido la idea, te ponga la medida exacta de arroz que debes utilizar. Pero la parte no tan buena es que no todo el mundo tiene una báscula de cocina en casa para poder reservar la cantidad exacta de arroz.

También hay quienes, a pesar de tener báscula, prefieren echarlo a ojo utilizando la experiencia y los conocimientos culinarios. Para todo el resto de indecisos que no saben si utilizar vasos, tazas o puñados, comparemos dichas medidas.

Hablar de puñados es hablar de una medida muy personal. Ni todas las personas tienen el mismo tamaño de mano ni todos los puñados abarcan la misma cantidad. Hay quienes, por el tamaño de su palma y de la cantidad que quiera coger puede abarcar más de 50 gramos, mientras hay quienes con su puñado más amplio no alcanza los 30 gramos.

Lo ideal es utilizar una taza medidora e ir calculando la cantidad que necesitamos, aunque no so disponemos de una, podemos utilizar una taza o un vaso normal. Si utilizamos un vaso normal, de los de toda la vida, tenemos que tener en cuenta que caben entre 200 ml y 250 ml.

La cantidad para arroz seco o arroz caldoso

Dependiendo de la receta que vayamos a preparar necesitaremos una cantidad de arroz por persona u otro. Calculamos en base a que un vaso de arroz son unos 200 gramos, por lo que si queremos utiliza solo 100 gramos utilizaremos medio vaso.

Si vamos a preparar un arroz seco como una paella, arroz a banda, arroz negro o arroz con costillas, calcularemos unos 100 gramos por persona, por lo que un vaso serían dos raciones. En el caso de que seamos cuatro comensales echaríamos dos vasos de arroz, en el caso de ser cinco dos vasos y medio, en el caso de ser seis tres vasos... La medida sería medio vaso por persona.

Para recetas de arroz caldoso o sopas de arroz echaríamos la mitad que en las recetas de arroz seco, por lo que una ración serían 50 gramos, lo que equivaldría a un cuarto de vaso. Si somos dos comensales echaríamos medio vaso de arroz, si somos cuatro un vaso completo... La medida sería un vaso para cuatro personas.