El alimento de la cocina mexicana que cautiva a Dabiz Muñoz: "Siempre está presente en mis sueños gastronómicos húmedos"

Como todo hijo de vecino, el actual mejor chef del mundo, está de vacaciones. Dabiz Muñoz ha colgado el delantal durante unos días para disfrutar de sus merecidos días libres junto a Cristina Pedroche. En esta ocasión la pareja ha escogido México como destino, donde se están dejando enamorar con los encantos del lugar. Gastronomía incluida, no podía ser de otra manera.

Aunque les estamos viendo disfrutar mucho a través de las redes sociales, desconectar del trabajo, no sabemos si lo están haciendo demasiado, ya que Muñoz y Pedroche están aprovechando su visita a México para probar todos esos manjares -extraños, muchos de ellos- que nos cuesta encontrar en Europa.

Dabiz Muñoz se está comiendo México literalmente a bocados, y pasarse por el feed de su cuenta de Instagram es descubrir uno tras otro, vídeos donde le mejor chef del mundo sale probando todo tipo de delicias, muchas de ellas de sospechoso aspecto.

Además de las hormigas chicatanas que vimos el chef masticar ni corto ni perezoso en sus primeros días de viaje, otro de los alimentos que más nos ha llamado la atención es el huitlacoche, los granos del maíz mohosos que, según el chef, son una auténtica delicia.

Huitlacoche

"Es el hongo negro azulado del maíz, y crece en la época de lluvias, desde junio hasta noviembre, y en realidad son los granos de la mazorca del maíz, y es uno de mis productos fetiche desde la primera vez que lo vi hace 25 años en Viridiana", comenta Muñoz sobre este alimento que asegura que en sueños gastronómicos húmedos siempre está presente.

Según el chef, "tiene un sabor como terroso, a humedad, a hongo, dulce, ligeramente amargo... es espectacular. Todos los granitos que veis en realidad son granos del maíz corrompidos por el exceso de humedad y el calor".

Muñoz muestra a cámara el color negro azulado de los granos del huitlacoche, asemejándolo con el musgo. "No sé si se puede comer crudo, pero yo me lo como, porque me flipa", sentencia el chef de DiverXO.