Pequeña, pero multifunción: así es la cafetera de Cecotec adaptable que funciona con cápsulas y café molido

El café para muchos es, quizá, el ingrediente que nunca debe faltar en casa. Una buena opción para aprovechar los beneficios de la compra recurrente de Amazon, puesto que no concebimos una mañana que no empiece con una taza bien caliente que nos dé energías para afrontar nuestro día. Claro que, no solo necesitamos este producto para disfrutarlo (ya lo elijamos en grano o ya molido), también requerimos de una herramienta que nos ayude a prepararlo. Y aunque la opción por goteo o tipo moka tienen un público afianzado, la realidad es que las máquinas se han impuesto como la versión más reclamada para disfrutar del café.

Sin embargo, dar con un buen modelo a un precio asequible parece una misión difícil de abordar, pero, con ayuda de 20deCompras, créenos, ¡todo es mucho más fácil! Hemos rastreado el catálogo de Cecotec, ahora de rebajas, para dar con una de las cafeteras más interesantes y rebajadas de su stock y, por la que nos hemos decidido, ¡nos encanta a todos los niveles! Su nombre es Cumbia Capricciosa, está disponible en dos colores (blanco y negro, aunque el precio entre ellas varía) y puede ser tuya por menos de 80 euros. Pero, ¿por qué la hemos elegido? ¡Sigue leyendo!

Cumbia Capricciosa Black. Cecotec

De tamaño compacto y fácil de encajar en cualquier rincón, esta cafetera es ideal para aquellos que buscan un modelo de 19 bares, apta para café molido y cápsulas y con un sistema fácil para adaptar la cantidad de café. Un gadget todoterreno en formato mini que nos servirá, en cada momento, la cantidad idónea de café, gracias a su tecnología de regulación.

Otros modelos a tener en cuenta

Aunque nosotros hemos seleccionado la Cumbia Capricciosa, no es el único de Cecotec que merece una oportunidad... ¡tanto por sus prestaciones como por la rebaja que tiene aplicada! Así, en el catálogo de la conocida firma española es posible encontrar otros modelos muy interesantes que pueden cumplir con nuestras expectativas y necesidades. Ya sean las cafeteras superautomáticas con depósito para moler directamente el café cada mañana u otras más sencillas, pequeñas y asequibles con las que disfrutar de un buen expreso cada mañana. ¿Con cuál te quedas?

