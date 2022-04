Menos de 79 euros para conseguir la freidora sin aceite con más de 12.000 valoraciones en Amazon

En la cocina, las elaboraciones y recetas se pueden llevar a cabo de dos maneras básicas bastante diferenciadas: la tradicional, en la que el tiempo y la paciencia son dos ingredientes clave, y más contemporánea, en la que los gadgets culinarios son indispensables. A pesar de que una opción inteligente es combinar ambas, desde 20deCompras ya no sabemos vivir sin ciertos pequeños electrodomésticos que nos hacen las tareas culinarias mucho más fáciles. Por ejemplo, los robots de cocina se han convertido en unos indispensables en nuestro día a día, ya que son capaces de preparar un menú completo sin que nosotros tengamos que hacer prácticamente nada, pero también de aligerar procesos y pasos en las recetas.

Pero no son los únicos que han conquistado las cocinas. Si hablamos de gadgets indispensables para foodies no podemos no nombrar a las freidoras sin aceite, capaces de cocinar delicias de forma más saludable, al emplear poco aceite en su elaboración. En ellas, además de fritos típicos como patatas o calamares, podemos llegar a preparar hasta pasteles, así que no nos extraña su éxito. Y menos si podemos contar con sus funciones por menos de 80 euros, como es el caso del modelo que destacamos bajo estas líneas: de la marca Princess y con una capacidad de 3,2 litros. Y no solo estamos enamorados de ella nosotros, puesto que en Amazon es la más valorada (¡acumula más de 12.000 opiniones!) y ahora está rebajada un 25%.

La freidora sin aceite de Princess rebajada. Amazon

Las prestaciones más ‘top’

Además de ser capaz de convertir en saludables los bocados más deliciosos, como las patatas fritas o las alitas de pollo, las freidoras sin aceite tienen la capacidad de preparar prácticamente cualquier receta en cuestión de minutos y sin que debamos hacer nada. Claro, siempre y cuando reúnan algunas prestaciones básicas que, en el caso de esta Princess, están. Para empezar, ofrece siete programas predeterminados de cocción para que, según el ingrediente, podamos activar el adecuado y asegurar el mejor resultado. Además, la cesta tiene un volumen de 3,2 litros, lo que permite introducir productos de tamaño mediano (¡puede caber hasta un pollo mediano!) y cocinarlos de una sentada.

Y si buscas un modelo aún más grande, porque en casa sois muchos, también tenemos uno XXL rebajado que os va a encajar por sus características y, también, por su precio final: la freidora sin aceite más grande de Princess tiene una rebaja del 30% y puede ser tuya por 94 euros. Tiene más de 9.000 valoraciones y capacidad de más de 5 litros. ¿No crees que es perfecta?

