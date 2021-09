Menos de 25 euros para conseguir la parrilla multifunción de Cecotec que triunfa entre los usuarios de Amazon

El curso ya ha empezado; y con él, la vuelta a la rutina. Y no solo nos referimos a volver al colegio, al trabajo, al deporte o a las actividades extraescolares: también toca recuperar el batch cooking para asegurar que comemos rico, variado y saludable de lunes a viernes. Si bien es cierto que las primeras semanas cuesta poco lograrlo, pues la motivación del cambio siempre ayuda a tener un extra de energía, también lo es que, a medida que pasan las semanas, se nos hace más difícil llegar a todo lo que habíamos planteado. ¿La solución para no procrastinar antes de tiempo? Conseguir una serie de gadgets de cocina con los que acelerar los tiempos y minimizar la carga de trabajo; y no solo nos referimos a los deseados robots o a las ollas smart.

Hay pequeños utensilios de cocina, ya sean estuches de silicona para cocinar al vapor y al microondas o para asar sin necesidad de encender el horno, que nos ayudan a preparar la comida de forma más rápida, efectiva y, sí, también saludable. Uno de los más útiles, por ejemplo, son los grill multifunción que también ejercen como parrilla o sandwichera, pues en un solo electrodoméstico nos permiten realizar numerosas preparaciones. El de Cecotec, además de ser el favorito de los usuarios de Amazon, está hoy rebajado, ¿le echas un vistazo?

El Rock'n Grill 1500. Amazon

La elegimos por...

Más allá del descuento del 17% al que está sujeto este gadget multifunción que nos permite incluirlo en nuestro hogar por menos de 25 euros, la Rock’nGrill 1500 Rapid de Cecotec tiene mucho que aportar a nuestra cocina (¡y a nuestras cenas!). De tamaño compacto y con pinza de cierre que nos asegura que podemos guardarla con seguridad de forma vertical, este pequeño electrodoméstico funciona como plancha, parrilla y sandwichera con la máxima efectividad, pues está revestida para asegurar la máxima antiadherencia y una limpieza sencilla. Y, todo ello sin poner en riesgo nuestra salud, ya que los materiales de los que está fabricada están libres de PTFE, PFOA y otros tóxicos.

Cabe destacar que está formado por dos placas de 1500 W de potencia que calientan y cocinan con efectividad y rapidez numerosos platos, desde carnes y verduras a la plancha hasta burritos o wraps de tanto ingredientes como queramos. De hecho, la superior es flotante y se adapta en altura para que podamos regularla según las necesidades de cada receta. También destaca la bandeja inferior, diseñada para recoger la grasa o las migas y asegurar que nuestro gadget multiusos siempre está listo para un siguiente uso.

