Los kits más 'cutes' de Lékué tienen ahora descuento y son ideales para regalar

La empresa española Lékué, dedicada al diseño de recipientes de silicona para cocinar al vapor y al microondas, sin duda, es un referente en innovación y diseño. Sus productos se venden por todo el mundo y se ha convertido en líder del mercado. Quizás, los productos que más se conocen son sus moldes de cocina, los táperes al microondas y sus vaporeras. Pero, lo cierto es que la firma española tiene kits muy cutes y completos que pasan desapercibidos, pero son ideales para regalar. Como no podía ser de otra forma, estos packs tienen las mismas características que sus productos estrella: están fabricados con silicona platino.

Esta silicona es un polímero inodoro e incoloro que se encuentra de manera natural en la arena y roca, así que es totalmente seguro para los alimentos y ha demostrado tener resultados únicos en cocina. Así que, si quieres conocer alguno de los packs más chulos de Lékué para regalar no te pierdas la selección que hemos hecho desde 20deCompras porque todos los elegidos ¡tienen descuento!

-Kit Buenos días. Dale la vuelta a tu rutina con este kit para desayunar estés donde estés de manera sostenible. El pack incluye un LunchBox To Go, que son dos táperes herméticos que se acoplan para transportarlos de manera fácil, un recipiente Jar To Go de 600 mililitros, también hermético y con cuchara diseñado para llevar sopas, cremas o los postres. Incluye también un recipiente para salsas y cubiertos.

: Para empezar la mañana con buen pie. Lékué

-Kit snack saludable. Si necesitas un descanso hazlo de la manera más sana y saludable. El break que todos nos merecemos incluye un recipiente para salsas, otro con cuchara incluido y hermético para llevar tu yogur, postres o snacks que más te gusten, cubiertos y una LunchBag To Go Organic, una bolsa que se adapta al contenido y se puede guardar fácilmente. Sin olvidar que también viene en este pack una botella de agua reutilizable cuyo diseño te encantará.

Comida para llevar, pero sana. Lékué

-Kit de iniciación cocción Essential. Por último, y con un 36% de descuento, un estuche de vapor, un ovo para cocinar huevos y un recipiente para hacerlo al vapor.

Iníciate en la cocina al microondas y disfruta de una alimentación completa y saludable. Lékué

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Lékué y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.