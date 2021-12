La mesa navideña está repleta de tradición. Si bien es cierto que hay quien prefiere la vanguardia para sorprender a sus comensales, las recetas de siempre son las que rara vez fallan. Consomé con huevo y jamón para entrar en calor, tablas de quesos y embutidos, algún guiso como principal (ya sea de pollo, cordero o pavo) y, por supuesto, un buen surtido de los turrones caseros que hemos aprendido a hacer este año. Claro que, si hay algo que, independientemente del tipo de menú, no falta en muchas mesas, eso es el marisco, en general, ¡y las gamas y langostinos en particular!

Haciendo un esfuerzo económico mayor o menos, lo cierto es que a todos nos gusta que este producto tenga alguna aparición a lo largo de las fiestas, ya sea fresco y en bandeja o en la clásica copa de cóctel. Pero a la plancha es, quizá, como más lo disfrutamos mayores y pequeños, aunque, todo sea dicho, cuando ponemos las gambas al calor no solemos darles el trato que se merecen, estropeando a menudo el resultado. ¡Que levante la mano quien haya dejado más de una vez las gambas secas!

Para evitarlo, hay que prestar mucha atención y no cometer tres de los trucos más frecuentes. Para empezar, si las gambas o langostinos son congeladas, debes quitarles el hielo en agua fría para que la carne no se resienta, encoja o endurezca antes de la cuenta. Del mismo modo, la sal hay que añadirla una vez estén bien marcadas a la plancha por ambos lados, si no, solo conseguiremos que pierdan agua y que se queden secas. Por último, la superficie de calor que elijamos debe ser potente, antiadherente y capaz de repartir el calor por igual; por eso, desde 20deCompras, nos quedamos con uno de los modelos de Cecotec que triunfan entre los que saben de cocina. ¿Sabías que, además, está rebajada un 20%?

Tasty&Grill 2000 Bamboo. Cecotec

Para obtener los mejores resultados, este modelo ofrece una placa antiadherente de 37,5 x 24,5 centímetros de superficie, lo que nos permite preparar una cantidad considerable de alimentos al mismo tiempo sin temor a que se queden pegados. Sus 2000 W de potencia permiten prepara, además de gambas, otras propuestas deliciosas, lo que convierte a este gadget culinario en un básico durante todo el año. Distribuye el calor de forma homogénea por toda la superficie para que todos los alimentos se cocinen por igual y ofrece cinco niveles de potencia para que escojamos la más adecuada según el producto.

Además, tiene un diseño elegante y compacto para que podamos transportarlo directamente a nuestras mesas navideñas y que se terminen de cocinar los ingredientes en ellas, sin poner en riesgo nuestra seguridad, puesto que sus asas son de tacto frío. Asimismo, la pereza ya no es una excusa para usarla, puesto que su placa es extraíble y apta para el lavavajillas, igual que la bandeja recogegrasas.

