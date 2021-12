La vaporera de tres pisos de Cecotec, por 30 euros, o por qué apostar por el 'gadget' más saludable antes de 2022

Cocinar al vapor no solo es muy saludable, ¡sino que también de delicioso! Si bien es cierto que los beneficios de este tipo de cocción están muy extendidos (conservan todos sus nutrientes y vitaminas, no hay que usar grasas para preparar la comida...), aún son muchos los que piensan que es aburrida. Pero, ¡nada más lejos de la realidad! Las texturas y sabores que se consiguen al cocinar, de forma lenta, con agua cualquier ingrediente son más intensos y naturales y, además, son infinitas las especias a las que podemos sacar partido para darle ese toque sabroso que tan bien sienta a carnes, pescados, verduras y hortalizas.

El único problema que ofrece el vapor es que, si no contamos con las herramientas adecuadas, el tiempo que invertiremos para lograr la cocción adecuada será mayor del esperado. Por no hablar de unos resultados no tan buenos como deseamos. Pero, por qué no empezamos el 2022 con buen pie y con todo listo para cumplir el clásico propósito de comer mejor y más variado y pedir a los Reyes Magos una vaporera con la que lograrlo en un solo paso. Desde 20deCompras tenemos fijación por esta de Cecotec que, ahora, está rebajada un 20% debido al Black X-Mas de la marca. ¿Te animas a echarle un vistazo?

La vaporera de Cecotec de tres pisos. Cecotec

Escógela por...

Su precio. Ahora con un 20% de descuento, esta vaporera eléctrica valorada en 40 euros puede ser tuya por 36, lo que supone un ahorro de algo más de cinco euros nada desdeñable. Además, teniendo en cuenta sus tres pisos de cocinado, a lo largo de los meses ahorraremos también en la factura de la luz al poder cocinar tres platos usando la misma cantidad de energía.

Ahora con un 20% de descuento, esta vaporera eléctrica valorada en 40 euros puede ser tuya por 36, lo que supone un ahorro de algo más de cinco euros nada desdeñable. Además, teniendo en cuenta sus tres pisos de cocinado, a lo largo de los meses ahorraremos también en la factura de la luz al poder cocinar tres platos usando la misma cantidad de energía. Sus prestaciones. Con tres pisos desmontables para usarlos como más nos conviene según la ocasión (y otro extra para el cocinado de arroz), esta vaporera eléctrica pone a nuestra disposición un cuerpo de acero inoxidable y 800 W de potencia. ¿Qué significa? Que podemos cocinar con comodidad todo tipo de ingredientes con seguridad. Además, los recipientes individuales son compatibles con el lavavajillas para que no tengamos que perder tiempo fregando.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cecotec y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.