Las ventajas saludables de cocinar al vapor… con una vaporera a mitad de precio

No hay realfooder que se precie que no conozca un sinfín de técnicas con las que llevar a cabo una dieta más saludable, sin renunciar a disfrutar de sabrosas elaboraciones. Y si no, que se lo pregunten a Carlos Ríos, gurú de este movimiento, que hasta ha promovido una app que ayuda a identificar alimentos ultraprocesados que ha causado furor en los supermercados.

Así, aquellos que controlan al dedillo las últimas tendencias gastronómicas han puesto de moda (y con mucha razón) la cocina al vapor, pues aúna dos principios básicos de nuestra alimentación: una dieta healthy con la que no perder mucho tiempo en la cocina. Aunque ahora esté en boca de todos los cocinillas, este método es uno de los más antiguos del mundo. Pero, ¿cuáles son sus verdaderos beneficios?

En esta cocción, los alimentos se elaboran poco a poco para conservar así todos sus nutrientes y vitaminas y, también, su sabor y textura original.

No se emplean grasas ni aceites y los alimentos quedan muy jugosos.

Se trata de una técnica de cocina que, además, es muy económica, ya que permite que varios alimentos se cocinen a la vez.

La cocina al vapor facilita la digestión, ya que ablanda las estructuras celulares de los productos para que se digieran mejor.

Para cocinar de esta manera se puede usar una vaporera, o, lo que es lo mismo, un cocedor eléctrico que cocina de forma rápida y limpia. ¡Que no cunda el pánico! No vas a tener que recorrer miles de tiendas en busca del adecuado. Hemos dado en Amazon con una vaporera que, además de ser un producto recomendado por el propio gigante del comercio, está ahora a casi la mitad de precio.

Así es la vaporera Russell Hobbs, al 44% de descuento en Amazon

Vaporera Russell Hobbs. Amazon

Esta vaporera de Russell Hobbs, marca de referencia de pequeños electrodomésticos, tiene una puntuación de 4,5 estrellas, lo que la convierte en un Amazon’s choice, de la que los compradores aseguran que tiene una buena relación calidad precio, que funciona muy bien, que es fácil de limpiar y que es muy buena compra.

Para conseguir todas estas alabanzas, la vaporera cuenta con tres recipientes apilables, lo que permite cocinar diferentes alimentos al mismo tiempo, incluido arroz, verduras y pescado. También dispone de una cubeta para arroz y una rejilla para huevos, e incluye un temporizador con desconexión automática de seguridad.

Su precio habitual es de 63 euros, pero Amazon nos anima a unirnos a la alimentación saludable rebajando la vaporera un 44%, por lo que ahora podemos conseguirla por 35 euros, y con gastos de envío gratis si es tu primer pedido. Puedes aprovechar el pedido para incluir en tu carrito de la compra uno de los volúmenes del libro 25 recetas para el vaporizador: simple, delicioso y rápido, con el que aprenderás a sacarle el máximo partido a tu vaporera, por 4,36 euros.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.