La barbacoa se prepara en el microondas: el truco (¡sin olor y con mucho sabor!) que ya deberías conocer

No cabe duda: el buen tiempo tiene sabor a barbacoa. Carnes, pescados y verduras a la parrilla son el acompañamiento perfecto, sin quitarle protagonismo a la cerveza bien fresquita que sacamos de nuestra mesa-nevera, de cualquier jornada primaveral (¡y ya casi estival!) con familia y amigos. ¡Solo hace falta una piscina hinchable para sofocar los calores para conseguir el plan perfecto! Sin embargo, no todo son virtudes cuando hablamos de comida a la parrilla, pues, si no contamos con un espacio exterior para disfrutarla, el humo y el olor a carbón se adueñarán hasta del último rincón... ¡e invitado!

Pero, que no cunda el pánico: en 20deCompras tenemos una solución para disfrutar del sabor de la barbacoa... ¡usando el microondas! Así, no tenemos por qué tener una gran terraza o jardín para poder agasajar a nuestro estómago con este festín culinario. Pero, ¿qué ocurre entonces con el humo? Este truco no lo provoca y, por tanto, tampoco tendremos que lidiar con olores en casa. Todo esto es posible con la parrilla grill de Lékué, un gadget compacto que se va a convertir en tu aliado estival. Y, lo mejor de todo es que puedes disfrutarlo por poco más de 35 euros.

Parrilla grill, de Lékué. Lékué

Entre los motivos por los que elegir este gadget es un acierto es porque es ideal para disfrutar de una barbacoa casera sin humo, pero con todo el sabor que se espera de esta delicia: gracias a su diseño, podemos cocinar cualquier ingrediente en el microondas. Para ello, se sirve de dos planchas fabricadas en acero y una superficie de silicona que consigue crear el efecto grill que da textura y sabor a brasa a los alimentos que elijamos, ya sean verduras, carnes o pescados. Además, las placas son compatibles con el lavavajillas para evitar darnos trabajo extra: una vez acabemos de limpiar, solo tenemos que desmontarlo y meterlo en este pequeño electrodoméstico para que elimine los restos de grasa por nosotros.

