Herméticos, de colores y diseñados por Martín Berasategui: así es el 'pack' muy rebajado de táperes multifunción

Ya sea porque somos seguidores del batch cooking y necesitamos utensilios donde guardar todas nuestras elaboraciones o porque comemos en la oficina y nos vemos obligados a ir con el táper a cuestas, debemos incluir en nuestra cocina todo lo necesario para llevarlo a cabo y para garantizar la seguridad de nuestros alimentos. Y es que, para asegurar que no sufren ninguna contaminación cruzada ni se deteriore la elaboración al estar en contacto con agentes externos como el aire, debemos conservarlos de forma correcta.

Apostar por un táper hermético nos garantiza esto último: que ni el aire ni otras sustancias pueden acceder a su interior y, por tanto, no se echa a perder nuestra receta. Además, es importante que en nuestra cocina contemos con táperes de varios tamaños que den respuesta a todas nuestras necesidades culinarias. Pero, ¿y qué nos dices si, además, son bonitos? Aunque no nos debemos dejar llevar por la estética en la cocina, no está de más apostar por gadgets y utensilios bonitos que nos alegren la vista al tiempo que el estómago. En 20deCompras hemos encontrado un pack de cuatro unidades que cumple con todos estos requisitos. Además, son herméticos, están diseñados por el chef Martín Berasategui, también funcionan como bols y están rebajados un 51% en Primeriti. ¡Por tiempo limitado!

El kit de táperes de Martín Berasategui al 50%. Primeriti

Escógelos por...

Con un diseño tan divertido como colorido que alegrará cualquier cocina, alacena o armario, estos recipientes apilables son ideales para darles uso como bol, si queremos sacar partido a los fogones dentro de casa, o como táper, si debemos llevarnos la comida al trabajo. Y es que, gracias a las tapas libres de BPA que incluyen, los cuatro tamaños (2200 ml, 1250 ml, 730 ml y 360 ml) cierran perfectamente sin derramar ni una gota del contenido, ofreciendo un 100% de seguridad cuando los transportamos o los guardamos en la nevera.

Además, para mejorar la experiencia de comprarlos, son aptos con tres de los electrodomésticos más usados en cualquier hogar, lavavajillas, microondas y congelador, acercándonos una usabilidad total y asegurando que se adaptan hasta a las rutinas más todoterreno.

