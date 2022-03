Es la favorita de los usuarios de Amazon y ahora está rebajada: por qué apostar hoy por esta plancha parrilla de 23 euros

En la cocina, lo que más nos gusta es contar con pequeños electrodomésticos que nos ayuden a conseguir los mejores platos. O, al menos, así es para la mayoría de chef amateur, pese a que todos acusan la falta de espacio en esta estancia de la casa. Y es que no hay organización que consiga duplicar los metros cuadrados de los que disponemos. Por ello, la mejor opción es apostar por aquellos aliados con un tamaño compacto y capaces de preparar varias elaboraciones. Las freidoras sin aceite, por ejemplo, se han convertido en las favoritas de muchos usuarios por estos motivos.

Claro que, antes de que estos dispositivos llegaran arrasando a nuestras cocinas, ya existían otros que habían puesto el listón muy alto: las planchas parrilla. Estos pequeños electrodomésticos permiten cocinar a la plancha cualquier tipo de alimento, ofreciendo así un método eficaz para apostar por la alimentación saludable. Y, además, algunos incluyen un acabado efecto parrilla, para que podamos disfrutar del sabor tan característico de este tipo de cocción. Así que, tener a mano una de ellas en la cocina puede sernos de gran ayuda y más, si podemos conseguirla por menos de 23 euros. Esta es la promoción que tiene activa el modelo Rock'nGrill 750, de Cecotec, en Amazon, donde acumula muchas opiniones.

La plancha parrilla de Cecotec rebajada. Amazon

Con más de 12.000 valoraciones que dan buena cuenta del éxito que tiene este pequeño electrodoméstico entre quienes ya lo han probado, la Rock'nGrill 750 Full Open es ideal para aquellos que necesitan preparar recetas rápidas y ricas. Gracias a su adaptabilidad y su capacidad para transformarse, no solo podemos usarlo como grill, también como una amplia plancha con estrías tipo brasa para cocinar todo tipo de alimentos en el mínimo tiempo posible. Y es que puede abrirse hasta 180º para usar una placa sobre otra... ¡o al lado de otra!

Respecto a las prestaciones más técnicas cabe destacar que esta plancha parrilla de Cecotec cuenta con el revestimiento cerámico de piedra RockStone, cuya elevada antiadherencia permite cocinar cualquier ingrediente sin percances y asegurando la mejor limpieza en cuestión de segundos. Además, pone a nuestra disposición 750 W de potencia que logran que se caliente a toda velocidad para poder usarla desde el primer momento; eso sí, sin miedo de quemarse, puesto que las asas son de tacto frío.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.