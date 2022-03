De Jata y por 30 euros: así es la plancha que tienta a los que quieren comer mejor (¡y no saben por dónde empezar!)

No queda nada para que traslademos nuestros momentos culinarios al espacio exterior del que disponemos en casa y es que, por muy pequeño que sea, hemos aprendido a sacarle el máximo partido ya desde el comienzo de la primavera. Y más desde que tenemos el césped artificial instalado. Así, esta zona se convierte en nuestra favorita durante esta época para comer, cenar y hasta para desayunar. Por ello, no dejamos de proponer y preparar barbacoas que nos permitan pasar allí el mayor tiempo posible. Estos gadgets culinarios son un básico para esta temporada, pero hay otros pequeños electrodomésticos que le supera en popularidad por su facilidad de uso: las planchas de asar.

Estas permiten preparar una gran variedad de alimentos de forma rápida y saludable gracias a que emplean poco aceite para cocinar. Así que no es de extrañar que muchos opten por sacar este pequeño electrodoméstico a la terraza para disfrutar de una comida recién hecha al aire libre. Además, si el enchufe nos pilla lejos, siempre podemos elaborar los alimentos en la cocina y sacar la plancha una vez que estén preparados, ya que ofrecen un mantenimiento del calor para que siempre saboreemos la comida como recién hecha. Pero, más allá de la época primaveral, las planchas de asar son útiles durante todo el año para preparar cualquier alimento en tiempo récord. Por ello, incluirlas en nuestra cocina es siempre un acierto y más si apostamos por un modelo popular: la Jata GR195 que ahora está rebajada en Amazon y puede ser tuya por 32 euros.

Esta plancha es capaz de mantener el calor en los alimentos. Amazon

Lo que más nos gusta es...

¡No hay ingrediente que se pegue! Si hay algo por lo que las planchas de asar no nos acaban de convencer es porque pensamos que este tipo de cocción deja los alimentos poco jugosos, sosos y, además, pegados a la superficie de cocina. ¡Pero nada más lejos de la realidad si se apuesta por este modelo de Jata! Para asegurar que podemos dejar los alimentos el tiempo suficiente para cocinarse sin que se peguen o quemen, esta plancha cuenta con un recubrimiento antiadherente libre de PFOA y PTFE, lo que, además, hace que sea un pequeño electrodoméstico más seguro y ecológico.

Si hay algo por lo que las planchas de asar no nos acaban de convencer es porque pensamos que este tipo de cocción deja los alimentos poco jugosos, sosos y, además, pegados a la superficie de cocina. ¡Pero nada más lejos de la realidad si se apuesta por este modelo de Jata! Para asegurar que podemos dejar los alimentos el tiempo suficiente para cocinarse sin que se peguen o quemen, esta plancha cuenta con un recubrimiento antiadherente libre de PFOA y PTFE, lo que, además, hace que sea un pequeño electrodoméstico más seguro y ecológico. Apagada, ¡sigue calentando! Entre las prestaciones que hacen que este modelo de 30 euros nos parezca de buena relación calidad precio destaca su superpoder para evitar que la comida se enfríe aun estando apagada. Como lo lees: es capaz de mantener el calor durante un tiempo determinado, por lo que se puede llevar a la mesa (gracias a que sus asas se mantienen frías) y terminar de cocinar allí o mantener caliente cualquiera de los ingredientes de los que vayamos a disfrutar.

Entre las prestaciones que hacen que este modelo de 30 euros nos parezca de buena relación calidad precio destaca su superpoder para evitar que la comida se enfríe aun estando apagada. Como lo lees: es capaz de mantener el calor durante un tiempo determinado, por lo que se puede llevar a la mesa (gracias a que sus asas se mantienen frías) y terminar de cocinar allí o mantener caliente cualquiera de los ingredientes de los que vayamos a disfrutar. Limpieza en 3, 2, 1... Usarla como es debido es sinónimo de limpiezas sencillas y rápidas. SI Si hemos cocinado con la cantidad de aceite recomendada y no hemos dejado que los ingredientes se tuesten más de lo necesario, después de cada uso, cuando todavía está templada, solo hay que pasar un paño húmedo que elimine los restos de comida y aceite. Eso sí, en caso de que quede alguna mancha difícil, es mejor para eliminarla utilizar un paño mojado en un poco de aceite o, si se prefiere, la plancha de asar se puede meter en el lavavajillas para su óptima limpieza.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.