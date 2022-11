Desvelan la marca que fabrica la cerveza de Mercadona: "No me lo creo"

La cadena de supermercados Mercadona cuenta con una amplia variedad de productos, muchos de ellos con una gran demanda entre sus clientes, como es el caso de su cerveza Steinburg. Sus bajos precios han convertido a esta bebida alcohólica en una de las más deseadas, e incluso la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) llegó a considerarla como la mejor del mercado por su sabor, composición y buena relación calidad-precio.

Bajo esta marca, la cadena valenciana comercializa varias modalidades, como la Clásica, Especial, Shandy, Radler o Suave, que están disponibles en los lineales de este supermercado en dos formatos: botella o lata.

Sin embargo, no ha sido hasta hace bien poco cuando se ha conocido quién es el fabricante de una de estas modalidades de cerveza, la Steinburg Suave, un descubrimiento que ha corrido como la pólvora en redes sociales y que muchos usuarios no dan crédito.

En concreto, el fabricante de la Steinburg Suave no es otro que el reputado fabricante de cerveza belga Brouwerij Martens, una empresa familiar fundada en 1758 y que se encarga de comercializar su cerveza bajo su marca, así como para otras marcas.

"Me parece increíble que una cerveza tan barata sea belga, no me lo creo", han comentado algunos usuarios en Twitter.

En concreto, la lata de 33 cl de cerveza Steinburg Suave se puede encontrar en Mercadona por un precio de 0,25 euros la unidad, más barata que la Clásica (0,26 euros/unidad) o la Steinburg Especial (0,32 euros/unidad).

La Steinburg Suave es la única variedad de estas cervezas de fabricante belga, ya que el resto de las cervezas de Steinburg están fabricadas en España por el grupo Damm, otra importante compañía del sector, que cuenta con una planta en Font Salem (Valencia).