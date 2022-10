¡De 169 a 109 euros! Así de rebajada está en Cecotec la freidora sin aceite de 5,5 litros de capacidad

Si hay un electrodoméstico de moda en los últimos años es la freidora sin aceite, que casi todo el mundo conoce o ha probado ya su comida sabrosa y saludable. No obstante, no dejan de sorprendernos, porque salen al mercado nuevas versiones, modelos dobles e, incluso, algunos con más capacidad por menos precio. Si eres de las personas que probó en cuanto salieron las freidoras sin aceite sus ventajas y se te ha quedado pequeña o anticuada la tuya, no puedes dejar escapar esta oportunidad que te brinda la marca Cecotec con su Cecofry Full InoxBlack, con una capacidad de más de 5 litros con la que podrás preparar una gran variedad de alimentos sin necesidad de cocinar por tandas (se pueden cocinar hasta 600 gramos a la vez).

Además de poder cocinar una gran variedad de alimentos sin necesidad de hacerlo por tandas, ahorrarás también mucho tiempo. Y es que, su potencia de 1.450 vatios permite elaborar mucha comida de la forma más rápida y sencilla, sin olvidar que es saludable. Y, no es lo único que tiene esta oferta para sorprenderte, también lo hará su ahorro (¡el 35%!) y su gran versatilidad, gracias a un pack de accesorios de silicona que viene incluido y te permitirá realizar un sinfín de recetas de la forma más cómoda y eficaz.

Diseño elegante con acabados en acero inoxidable oscurecido. Cecotec

Ocho modos dintintos

Con esta Cecofry tendrás cocina automática con hasta ocho modos distintos y un panel multifunción para poder adaptarlos como quieras. No obstante, podrás disfrutar de recetas perfectas de la forma más sencilla, escogiendo entre estos ocho modos preconfigurados que establecen ya la temperatura y tiempo de cocción necesarios para olvidarte de la comida y poder dedicarte a otras tareas de la casa.

