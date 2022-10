Cómo conseguir que las hierbas aromáticas no se marchiten en la nevera con este truco de Amazon que las mantiene frescas

Cocinar es un placer. Tanto por los minutos que invertimos entre fogones aprendiendo (¡o mejorando!) recetas como por los festines de los que podemos disfrutar después con nuestros comensales favoritos. Un hobby que, además, nos invita a llevar una alimentación casera, variada y equilibrada para el que, sin embargo, hay que contar con herramientas variadas y de calidad que nos permitan llevarlo a cabo. Un despliegue culinario que muchos resumen en la inversión en un robot de cocina, pero que va mucho más allá: ¡de los cuchillos que usamos para realizar la mis en place a los táperes de cristal en los que guardar el sobrante!

Es más, son muchos los usuarios que conservan los productos en estos recipientes herméticos para asegurar que duran frescos y lejos de la oxidación durante más tiempo. Una solución muy extendida que, sin embargo, acaba copando todo el espacio útil de la nevera, convirtiéndose en un auténtico problema organizativo. Pero, si no lo hacemos; ¿dónde guardamos, por ejemplo, las hierbas frescas, como el perejil, la albahaca o el cilantro? Y, no, no estamos dispuestos a renunciar al sabor sin igual que aportan a nuestros guisos... ¡pero es que no debes hacerlo! Es mejor apostar por este conservador de 30 euros, a la venta en Amazon, que va a revolucionar tu vida, ¡y mejorarla!

Este recipiente mantiene las hierbas frescas. Amazon

El objetivo de este artículo es conservar las hierbas frescas durante más tiempo y tenerlas siempre listas para añadir a nuestras elaboraciones y darles un sabor aún mejor. Así, hierbas como albahaca, laurel, orégano y perejil pueden estar como recién cortadas en nuestro hogar. Para lograrlo, este recipiente conservador cuenta con un diseño especial que permite un flujo de aire continuo sin llegar a oxidarlas para que siempre dispongamos de ellas en el mejor estado posible. De hecho, es capaz de alargar su duración hasta 2-3 veces más, protegiéndolas e hidratándolas. Además, no ocupa demasiado espacio (6,5 centímetros de diámetro y 24,5 centímetros de alto) para que podamos colocarlo en cualquier rincón y tenerlo siempre a mano.

