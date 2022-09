Un juego de seis cuchillos de acero inoxidable (¡de colores!) triunfa en Amazon por su calidad precio: ¡solo cuesta 16 euros!

Los buenos resultados tienen su propia receta secreta: una pizca de paciencia, un poco de práctica y, por supuesto, la ayuda de los utensilios correctos. De hecho, este último punto es uno de los más importantes puesto que, si quieres, por ejemplo, quieres preparar un guiso, necesitas una olla antiadherente más que una sartén, aunque, en otro momento del cocinado, esta te será muy útil. Así, más que llenar nuestra cocina de gadgets que, pese a su practicidad, son menos versátiles, merece la pena invertir en herramientas básicas. Y los cuchillos, por su puesto, tienen ese carácter indispensable en esta estancia.

Más allá de los que empleamos para comer, estos cubiertos nos ayudan a cortar los ingredientes antes de cocinarlos o a hacerlo una vez elaborados. Eso sí, no se debería emplear el mismo cuchillo para todos los alimentos. Ya sea por el tamaño, la dureza y, también, para evitar contaminaciones cruzadas en la cocina, es recomendable contar con un juego de cuchillos que cumpla con todas las necesidades culinarias, desde cortar el pan hasta pelar las patatas. Además, tener a nuestra disposición todos estos utensilios no tiene por qué suponer un gran desembolso, incluso si apostamos por modelos de calidad. ¿Qué no te lo crees? ¿Qué te parece llevarte a casa seis cuchillos por menos de 17 euros? Este pack incluye desde el adecuado para trinchar hasta el cuchillo cebollero o de chef clásico. ¡Y con protectores incluidos para garantizar nuestra seguridad!

El 'pack' de cuchillos de colores. Amazon

Más de 15.000 valoraciones avalan el éxito que tiene este lote entre los usuarios del precio y, la verdad, teniendo en cuenta su precio no es de extrañar, aunque tiene mucho más que ofrecer. Estos cuchillos de calidad profesional (¡pero de colores!) están fabricados con hojas de acero inoxidable duradero que resisten a las manchas, sin perder de vista un borde de corte muy afilado para un uso seguro y eficaz. El juego incluye seis cuchillos con seis fundas a juego para guardarlos como es debido; ¡y no es la única prestación que nos encanta! Sigue leyendo para descubrir más.

Elígelos por...

Codificados por color. Que tengan un diseño tan animado no es fruto de la casualidad, para diferenciar el uso de cada uno de ellos de forma rápida, sencilla y divertida, se les ha asignado un color, así como para evitar la contaminación cruzada en aquellos hogares donde haya comensales con intolerancias alimentarias.

Mangos ergonómicos. Para que podamos disfrutar entre fogones durante el tiempo que deseemos sin incomodidad o dolores, los mangos de estos cuchillos ofrecen un agarre ergonómico, seguro y fiable para un confort y control excepcionales al cortar cualquier alimento.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.