¿Cuánto tiempo hay que hervir un bote para envasar alimentos al vacío?

Una de las técnica de conservación de alimentos más comunes es el envasado al vacío en tarros de cristal, lo que permite que los productos se mantengan en buenas condiciones durante largos periodos de tiempo.

Se trata además de un método que puedes hacer en casa siguiendo unos sencillos pasos que aquí te detallamos.

En primer lugar, necesitarás esterilizar lo frascos (y sus tapas), para lo que tendrás que lavarlos a conciencia y hervirlos boca arriba en agua (asegurándose de que estén completamente sumergidos) durante diez minutos y posteriormente, sin tocarlos con las manos (emplea para ello unas pinzas) colocarlos a secar boca abajo sobre un papel de cocina.

Una vez esterilizados, puedes proceder a llenar los botes con el alimento que desees conservar, dejando algo de espacio vacío.

A continuación, deberás cerrar el bote con fuerza, asegurándote de que queda bien cerrado.

Lo último será meter los botes cerrados en una olla con un paño al fondo (lo que evitará que los botes se muevan y choquen entre sí) y llenar esa olla de agua. Ponla a hervir durante unos 20 minutos y, después (con cuidado de no quemarte) podrás comprobar si se ha hecho el vacío presionando la tapa de los botes (si se hunde, no se ha creado el vacío y puede que necesites hervir el bote en cuestión más tiempo o puede que no esté del todo bien cerrado).