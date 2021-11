Cómo hacer una tortilla francesa sin aceite ni sartén

Receta: Tortilla francesa sin sartén Categoría: Categoría Tiempo elaboración: 00:01 Tiempo cocción: 00:01 Tiempo total: 00:02 Ficha Técnica Dificultad Fácil Tiempo 15 minutos Raciones 1 persona Calorías ---

La tortilla francesa es una de las recetas más básicas que se pueden preparar con un huevo, y también de las más versátiles, ya que admite todo tipo de alimentos, desde verduras (espárragos, espinacas, alcachofas...), hasta carne, atún o incluso queso.

Al igual que muchas otras recetas, perfeccionar la técnica de la tortilla francesa -lisa y firme por fuera y jugosa por dentro- requiere práctica y tiempo, dos factores que podemos ahorrarnos con un truco que no ha tardado en viralizarse en redes.

Como punto positivo, peculiar receta de tortilla francesa no manchará la cocina de aceite, ya que no requiere de este ingrediente ni de una sartén. Además, al no llevar aceite, es una versión más saludable de la tortilla francesa tradicional.

El truco lo compartió hace ya unos años el canal de YouTube Allrecipes, si bien la receta se ha vuelto viral recientemente.

Para preparar esta tortilla necesitas una bolsa de congelar alimentos con cierre hermético, dos huevos y una cazuela con agua hirviendo. Además, esta receta permite preparar varias tortillas a la vez, basta con multiplicar las cantidades por el número de comensales.

Tortilla francesa sin sartén Ingredientes por persona Dos huevos Sal Pimienta Especias al gusto