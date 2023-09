¿Dónde hemos visto a Vicky Luengo? Los mejores papeles antes del gran estreno de ‘Reina Roja’

Prácticamente desde que la primera novela llegó a las librerías, los lectores se han preguntado cuándo podrían ver a Antonia Scott, la aguda y solitaria investigadora de Juan Gómez-Jurado, en una pantalla: grande o pequeña. Este compás de espera se detuvo cuando, hace un año, el propio novelista, responsable de un fenómeno editorial sin igual en España, confirmó que Reina Roja se transformaría en una serie, y que esta la desarrollaría Amazon Prime Video.

Quedaba, por tanto, saber cuándo, exactamente, se estrenaría la serie y qué actor daría vida a Antonia Scott y quién a Jon Gutiérrez, pero también estas dudas se despejaron: respecto al día, el elegido ha sido el 29 de febrero de 2024. Una fecha que sólo se produce cada cuatro años para una adaptación que los seguidores de Juan Gómez-Jurado llevan esperando desde 2018.

En cuanto a los actores, el agente de policía sería interpretado por Hovik Keuchkerian, actor armenio-libanés cuya vida da, sobradamente, para un biopic: nació durante una Guerra Civil que llevó a su familia a emigrar a España, abrió un gimnasio, se coronó dos veces campeón de los pesos pesados en nuestro país, colgó los guantes y se subió a los escenarios para hacer monólogos, escribió varios libros y, finalmente, se dedicó a la interpretación, donde lleva ya una decena de premios.

Hovik Keuchkerian, Koldo Serra y Vicky Luengo en el rodaje de 'Reina Roja' Redes Sociales

Antonia Scott fue a parar a las manos de Vicky Luengo, una de las mejores actrices de la generación de los 90 y que ya había trabajado con Keuchkerian en Antidisturbios: de hecho, cuando Gómez Jurado preguntó, en Twitter, a quién imaginaban bajo la piel de los dos protagonistas de Reina Roja, no pocos usuarios respondieron que al libanés y a la actriz balear. Veamos cuál ha sido el camino recorrido por Luengo hasta Antonia Scott.

‘Hospital Central’ (2009)

Como el 99% de los actores españoles menores de 40 años, Vicky Luengo desfiló, en algún momento, por los pasillos del Hospital Central más conocido de la televisión nacional. En su caso, fue sólo en un episodio emitido en 2009 y titulado Quien lo probó, lo sabe. Su probatura salió bien y los directores de casting de nuestro país lo supieron al instante: a partir de aquí, comenzaron a llegarle las ofertas.

Reparto principal de 'Hospital central' Cinemanía

‘La pecera de Eva’ (2010)

Aunque en esta serie, ella no era Eva, tampoco fue un personaje episódico: en total, aparece en 36 capítulos, todos pertenecientes a la segunda temporada y en los que interpreta al personaje de Ari.

Vicky Luengo en 'La pecera de Eva' Cinemanía

‘Carmen’ (2011)

Vicky Luengo cruzó la frontera para rodar este telefilme, basado en la obra de Mérimée y producido por el país vecino, que constituyó su primer papel protagonista. En una entrevista promocional, la actriz describió (en francés) esta adaptación como una “muy diferente y particular” a todas las que, hasta el momento, se habían hecho de Carmen.

Vicky Luengo en 'Carmen' Cinemanía

‘Born’ (2014)

Claudio Zulian dejó el terreno del documental para dirigir y escribir este drama histórico, desarrollado en el barrio barcelonés del Bornet durante el siglo XVIII, en el que Vicky Luengo da vida a Marianna, la hermana del calderero Bonaventura.

Vicky Luengo en 'Born' Cinemanía

‘Las leyes de la termodinámica’ (2018)

Vicky Luengo es uno de los sujetos experimentales de esta comedia romántica en la que la física se convierte en la gran armadora de pasiones, desengaños e infidelidades en la vida de Manel (Vito Sanz). En el reparto, además, están presentes Chino Darín, Irene Escolar, Josep María Pou y Berta Vázquez.

Vicky Luengo y Chino Darín en 'Las leyes de la termodinámica' Cinemanía

‘Antidisturbios’ (2020)

El gran papel, hasta ahora, de Vicky Luengo es el de la agente de Asuntos Internos Laia Urquijo, decidida, literalmente, a no dejarse ganar ni al trivial. Bajo las órdenes de Rodrigo Sorogoyen, Luengo es la encargada de dirigir la investigación sobre el comando policial cuya intervención en un desahucio provocó la muerte de un inmigrante africano. Si llega lejos o no en sus pesquisas y consigue arrinconar a los antidisturbios, tendrás que descubrirlo por ti mismo en esta miniserie disponible en Movistar Plus. Lo que sí logró, sin duda, fue reconocimiento popular y nominaciones a premios. A muchos premios.

Vicky Luengo en 'Antidisturbios' Cinemanía

‘El sustituto’ (2021)

Carlitos Alcántara ya es un hombre y, en este drama thriller de Óscar Alba, lo vemos reconvertido en un Germán Areta al que trasladan a un pueblo de la Costa Blanca donde, supone su mujer, podrán descansar sin grandes preocupaciones. Vicky Luengo encarna a una doctora cuyo camino se cruzará con el de Ricardo Gómez al comenzar este a seguir un rastro de pistas que lo conducen, directamente, al estómago del nazismo.

Vicky Luengo y Ricardo Gómez en 'El sustituto' Cinemanía

‘Suro’ (2022)

En un año en el que la nueva ola del cine rural cubrió las salas de España, Suro pasó desapercibida entre producciones más publicitadas como As bestas o Alcarrás. Los Goya sólo registraron el nombre de esta película en dos candidaturas: a Mejor dirección novel, para Mikel Gurrea; y a Mejor actriz, para Luengo. Aunque ninguno se hizo con el premio, no es difícil apreciar en este wéstern entre alcornocales, disponible en Movistar Plus+ y Filmin, los motivos que llevaron a barajar a Luengo y a Gurrea como los posibles ganadores de un Goya.

Vicky Luengo y Pol López en 'Suro' Cinemanía

‘Prima Facie’ (2023)

La lista no podría estar completa sin hacer referencia al teatro, sobre cuyas tablas Vicky Luengo se ha movido con la soltura demostrada en la pequeña y en la gran pantalla. Mientras esperamos a verla en Reina Roja, la actriz mallorquina ha paseado por los teatros españoles esta adaptación del texto de Suzie Miller, que hizo popular a Jodie Comer en Nueva York y Londres.

Vicky Luengo en 'Prima Facie' Adolfo Ortega

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.