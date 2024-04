¿Habrá más temporadas de 'Tokyo Vice'? Lo que debes saber de la continuación de la serie de HBO Max

Tokyo Vice ha concluido su segunda temporada en HBO Max completando arcos argumentales y cerrando hilos abiertos en la primera temporada, aquella que arrancó la serie con un vibrante episodio piloto dirigido con pulso maestro por Michael Mann.

18 episodios después (8 de la primera temporada, 10 de la segunda), Tokyo Vice ha resuelto sus tramas inspiradas en el libro del periodista estadounidense Jake Adelstein sobre su experiencia trabajando en el periódico Yomiuri Shimbun de Tokio durante los años 90, cuando le tocó cubrir en profundidad la lucha policial contra la yakuza.

Ansel Elgort interpreta a Adelstein en la serie, mientras que Ken Watanabe es el veterano detective de policía junto al que se introduce en los bajos fondos nipones, por donde pululan yakuza como el que interpreta Show Kasamatsu o una joven estadounidense que intenta prosperar montando en Kabukicho un club de mujeres de compañía, a quien encarna Rachel Keller.

¿Habrá temporada 3 de 'Tokyo Vice'?

El showrunner J. T. Rogers ha concedido varias entrevistas relativas al final de la segunda temporada de Tokyo Vice done ha abordado la posibilidad de próximas temporadas.

En Dean of Geek, comenta que se escribieron dos temporadas porque "quería ser capaz de aterrizar el avión de forma satisfactoria para los espectadores", pero eso no impidió que siguiera trabajando en una posible continuación de la historia. "Nos encantaría hacer más. El tiempo lo dirá, pero pronto sabremos [si renuevan la serie para una tercera temporada]".

"No quiero revelar ideas para la tercera temporada que aún no están decididas. Vamos a esperar a ver si podemos hacerla", añade en otra entrevista para The Wrap, donde asegura que su próximo proyecto más deseado sería "una tercera temporada de Tokyo Vice".

La predisposición del creador para seguir prolongando Tokyo Vice y su universo parece clara, pero quien tiene la última palabra en cuanto a la renovación es HBO Max. La segunda temporada se ha mantenido durante sus semanas de emisión como la segunda en el top 10 de lo más visto de la plataforma (ha tenido en The Regime una rival imbatible), así que habrá que esperar al veredicto de las métricas internas en un momento tan delicado como la inminente conversión definitiva de HBO en Max.

