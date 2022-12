'The White Lotus': Theo James confirma que usó una prótesis "gigantesca" para su escena de desnudo

Mike White, creador de The White Lotus, dijo que para la segunda temporada era estudiar las relaciones de pareja y los roles de género, al margen de la esperable burla hacia los ricachones. La primera temporada de la serie de HBO fue un éxito de crítica y público, y tras arrasar en los Emmy estrenó su episodio inicial el 30 de octubre: en él ya quedó claro cómo White entendía las citadas tensiones, a través de una impactante escena con Theo James y Aubrey Plaza. Ambos interpretan en The White Lotus a Cameron Sullivan y Harper Spiller, y en este episodio compartían una escena donde James se ponía un bañador frente al espejo. Para lo cual necesitaba desnudarse, y aunque estuviera de perfil el público (al igual que Plaza) podía entrever perfectamente el colosal tamaño de su pene.

“La escena no va de eso, sino sobre las dinámicas de poder”, ha defendido James a posteriori, según el momento daba la vuelta a las redes sociales y los espectadores bien admiraban la envergadura, bien se preguntaban si no se trataría de una prótesis. James y el resto de integrantes de The White Lotus han esquivado el tema durante semanas, amparados por una escena posterior de sexo que también dio que hablar, pero el actor ha terminado revelando la verdad en The Tonight Show with Jimmy Fallon. Ahí el presentador le ha preguntado por la auténtica naturaleza de lo que veíamos en aquel episodio, y James no se ha andado con chiquitas. “Es una prótesis”, confirmó. Una prótesis de tamaño tan pronunciado que “la gente creyó que era el monstruo del lago Ness”.

“Gracias a Dios, has hecho que muchos hombres se sientan muy bien ahora mismo”, replicó Fallon a las palabras de James. Presentador e invitado pasaron los minutos siguientes haciendo chistes sobre lo que pesaba la prótesis, y James contó en concreto lo mucho que le sorprendió cuando se la mostraron en el set. “Parecía un martillo, o incluso más grande, como si se lo hubiera robado a un burro. Era gigantesca”, recuerda. “Medía más de 22 centímetros en estado flácido y como diez centímetros de diámetro. Estábamos como ‘¿qué diablos es esto?’”. A James, de hecho, le preocupaba que la prótesis “distrajera” a la audiencia, y está claro que esos temores estaban justificados.

La segunda temporada de The White Lotus, ambientada en Sicilia, llegará a su fin este 11 de diciembre, y HBO ya ha renovado la serie de Mike White por una tercera temporada. James, por su parte, ha aprovechado el rebufo de The White Lotus para pasar a encabezar la próxima serie de The Gentlemen, inspirada en la película homónima de Guy Ritchie.

