El desnudo integral de Theo James en 'The White Lotus' inicialmente era más explícito

[Este artículo contiene SPOILERS de 'THE WHITE LOTUS' 1x01]

La segunda temporada de The White Lotus ha empezado por todo lo alto en HBO, dispuesta a refrendar su abrumador triunfo en la última edición de los Emmy –donde compitió en la categoría de miniseries–. La última creación del director y guionista Mike White (Iluminada) se ha vestido de antología, cambiando de protagonistas –menos la incombustible Jennifer Coolidge– y de localización.

Así, The White Lotus se ha trasladado a Sicilia en su nueva temporada, donde nos ha presentado a un nuevo puñado de personajes junto a los que pasaremos siete episodios alojados en otro resort de lujo de la ficticia cadena hotelera que da título a la serie; filmada en las instalaciones del San Domenico Palace de la cadena Four Seasons en la localidad de Taormina.

Allí acuden, entre otros, F. Murray Abraham con su hijo Michael Imperioli y su nieto Adam DiMarco, la mencionada Jennifer Coolidge con su marido Jon Gries y su asistente Haley Lu Richardson, así como dos jóvenes parejas adineradas: la formada por Aubrey Plaza y Will Sharpe, y la de Meghann Fahy y Theo James. Ellos son dos viejos compañeros de universidad con poco en común más allá del pasado compartido y los millones en la cuenta bancaria ahora que el primero ha vendido su compañía tecnológica.

The White Lotus mantiene su tradición de mostrarnos el lado más ridículo y enervante de la clase adinerada con las tensiones que surgirán entre estas parejas. Y también cumple de inmediato con otra característica asentada de la primera temporada: el repentino plano genital masculino. En esta ocasión es Theo James quien se desnuda por completo al ponerse un bañador, mientras una ojiplática Aubrey Plaza observa desde el espejo del baño el tamaño de sus genitales.

El desnudo de Theo James que se suavizó

Obviamente, la escena ha corrido como la pólvora en redes sociales. Mike White hace un gran ejercicio de ambigüedad al no dejar claro si el personaje de Theo James se desnuda a propósito a la vista del de Aubrey Plaza, la pareja de su amigo, para violentarla o simplemente no es consciente de que puede verle desde el espejo del baño. Es una situación de incomodidad que tambalea la dinámica de poder existente entre dos personajes a los que no hemos visto congeniar en ningún momento.

"Mike [White] juega, más aún en el montaje que tal y como estaba escrito en el guion, con la línea que separa el comportamiento de Cameron", ha contado Theo James a Decider sobre esta escena de su personaje. "¿Lo ha hecho a propósito, es una estrategia, es un manipulador, o simplemente es una persona inocente muy segura de su cuerpo?".

"Puede parecer bastante agresivo, ¿pero qué significa? ¿A qué está jugando en ese instante?", prosigue el actor, antes de revelar que la escena inicialmente era más explícita que lo visto al final en HBO. "Es interesante que cuando la rodamos era más explicita, pero entonces Mike [White] lo vio y decidió que era demasiado. Así que acabamos haciéndolo más sutil. Aunque no sé si podríamos llamarlo 'sutil', ha quedado menos extrema de lo que estaba pensado originalmente".

