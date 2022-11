Siguen las vacaciones: HBO renueva 'The White Lotus' por una tercera temporada

Los inicios de The White Lotus fueron humildes. Para rellenar huecos de programación y rodar algo rápido en plena pandemia, HBO contactó con Mike White, y este propuso la idea de trabajar en un ambiente estilo “burbuja”, con un reparto fijo y una única localización. Desde este planteamiento White elucubró una trama adictiva tan capaz de satirizar sobre las élites como de encandilar al público, en torno a esos ricachones que se iban de vacaciones a un resort: el homónimo White Lotus. Inicialmente concebida como una miniserie, el éxito de audiencia y crítica hizo que HBO se lo pensara mejor, y antes de que The White Lotus arrasara en los últimos Emmy ya tenía una segunda temporada casi lista.

The White Lotus ha ganado 10 premios Emmy, viendo galardonada tanto la escritura y dirección de White como las interpretaciones de Murray Bartlett y Jennifer Coolidge. Esta última, que encarna a la enamoradiza heredera Tanya McQuoid, fue la única presencia que repitió con respecto a la segunda temporada, que se encuentra ahora mismo en emisión dentro de HBO y HBO Max. Y el éxito ha ido a más: el último episodio alcanzó el pico de audiencia de la serie, de modo que a HBO no le ha quedado otra que renovar ya mismo la serie por una tercera temporada. Según recoge IndieWire, White también estará envuelto en ella, y hasta ahí lo que se sabe de los nuevos capítulos que inician preproducción.

Sí podemos estar seguros de que The White Lotus volverá a cambiar de escenario. La primera temporada, emitida en el verano de 2021, se ambientaba en Hawái, mientras que la segunda (que comenzó su andadura el pasado 30 de octubre) hace lo propio en Sicilia. La segunda temporada de The White Lotus concluirá el 11 de diciembre tras 7 episodios que nos ha presentado a un nuevo y encantadoramente irritante reparto: además de Coolidge tenemos a F. Murray Abraham, Aubrey Plaza, Michael Imperioli o Tom Hollander. Cualquiera de ellos podría volver para la tercera temporada, o podría no hacerlo ninguno.

White está muy contento por que la serie (que ya no tiene sentido conocer como ‘limitada’ de cara a los premios) siga adelante. “No hay lugar donde prefiera trabajar que HBO y no hay gente con la que prefiera asociarme que con Casey Bloys, Francesca Orsi, Nora Skinner y su increíble equipo”, ha declarado el showrunner. “Me siento muy afortunada de tener esta oportunidad de nuevo y estoy emocionada de reunirme con mis increíbles y talentosos colaboradores en The White Lotus”.

