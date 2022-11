La escena de sexo más impactante de 'The White Lotus': "En HBO les encanta esto"

[Este artículo contiene SPOILERS de 'THE WHITE LOTUS' 2x05]

A estas alturas decir que la segunda temporada de The White Lotus gira en torno a lo sexual sería una obviedad. La premiada serie de Mike Mills arrancó su segunda entrega cambiando la ambientación hawaiana (con la que arrasó en los Emmy ganando diez estatuillas) para irse hasta Sicilia con un nuevo grupo de adinerados protagonistas en uno de los complejos hoteleros más exclusivos del mundo, pero esa no fue la única novedad en los episodios de este año.

Si bien la primera temporada de The White Lotus no estaba exenta de subtramas sexuales (desde emparejamientos inesperados hasta genitales inflamados), el grueso del relato lidiaba con las diferencias de clase y raza. En la segunda temporada la lucha de clases sigue presente, pero han tomado mayor relevancia las políticas sexuales y amorosas, ya que todos los protagonistas están inmersos en relaciones tensas por algún flanco.

En el hotel siciliano donde transcurre la acción ha habido un considerable trasiego de emparejamientos y afectos, y a dos episodios del final de la serie aún queda mucho más por pasar. Por ejemplo, las parejas interpretadas por Aubrey Plaza con Will Sharpe y Theo James con Meghann Fahy está alcanzando el punto de máxima tensión después de la noche que pasaron los chicos con las dos jóvenes italianas que ofrecen su trabajo sexual en el hotel.

No obstante, a pesar de que el quinto capítulo de la segunda temporada ha incluido un par de escenas se sexo bastante explícitas entre una de ellas, Lucia (Simona Tabasco) y el candoroso Albie (Adam DiMarco), ha sido otra que tiene a kilómetros de distancia del hotel que da nombre a la serie la que más ha sorprendido a sus espectadores. Sucede en Palermo, en el ampuloso palazzo al que acuden Tanya (Jennifer Coolidge) y su asistente Portia (Haley Lu Richardson) invitadas por Quentin (Tom Hollander) y sus amigos.

En The White Lotus las cosas no siempre son lo que parecen y es posible que el personaje de Richardson lo descubra pronto. Por el momento ha sido su jefa quien ha visto a lo que se refería el fogoso Jack (Leo Woodall) cuando dijo a Portia que tenía que hacer una tarea para su tío. En medio de la noche, Tanya ve a tío y sobrino en pleno acto sexual. Ninguna serie de HBO sin su correspondiente ración de incesto.

Otro incesto en HBO

"Bueno, a la gente le encanta Juego de tronos por este mismo motivo", bromea Adam DiMarco en una entrevista con Entertainment Weekly comentando la escena. Está junto a Richardson, que remata: "Oh, Dios mío. En HBO les encanta lo de follarse a tu tío". Pero claro, como esto no es La casa del dragón sino The White Lotus, no podemos estar realmente seguros de que sea real esa relación familiar entre Quentin y Jack.

¿Y si presentarse como tío y sobrino solamente es una tapadera para llevar en secreto un vínculo sexual sin que sea juzgado por la diferencia de edad entre ambos? En conversación con Decider, los actores implicados no han querido confirmar ni desmentir. "En ese punto de la historia se trata de dudar sobre si muchas cosas son reales o no. En honor a ello, ni yo mismo estoy seguro de recordar si éramos tío y sobrino", responde evasivamente Hollander a la pregunta.

"Creo que debes hacerte este tipo de preguntas hasta el final [de la temporada]", aporta Woodall, demostrando que sus labios también están sellados, al menos hasta que la propia ficción lo aclare (o no). "Una pista puede ser el hecho de que tengan acentos an distintos. Si dominas los matices de los acentos británicos, verás que no suenan nada parece. El sobrino parece de Essex, mientras que el tío podría venir de la casa de Boris Johnson", bromea Hollander. "Pero claro, eso tampoco significa que no puedan ser tío y sobrino".

Quedan dos episodios por emitirse de la segunda temporada de The White Lotus. ¿Habremos descubierto para el final de temporada, el próximo 11 de diciembre, si Quentin y Jack son realmente tío y sobrino? ¿O nos dejarán con la duda de si estamos ante otra serie de HBO con incesto de por medio?

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.