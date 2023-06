‘Dead City’: ¿Quién es 'El Croata', el nuevo villano de la franquicia 'The Walking Dead'?

[Atención, esta noticia puede contener spoilers de Dead City]

Después de más de cuarentena años dedicado al mundo de la interpretación, con participaciones destacables en series como Daños y perjuicios (que hizo que ganara Emmy) o filmes como Tres anuncios a las afueras, Zeljko Ivanek aterriza en la franquicia The Walking Dead. El actor de origen eslavo interpreta ahora al villano del spin-off Dead City, quien se ve las caras con Maggie (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan).

La incógnita detrás de la verdadera identidad de El Croata se resuelve en los seis episodios de Dead City, donde descubrimos su inesperada conexión con Negan. Después de la muerte de Lucille y la fundación del grupo de Los Salvadores, alrededor de unos ocho meses después de que el apocalipsis afectara a la población, el villano de Dead City se sumaba a los miembros de este grupo sin escrúpulos. Una banda liderada por Negan.

Pero no intentes buscar a Ivanek entre las decenas de miembros de Los Salvadores que aparecieron en The Walking Dead, puesto que no podrás encontrarlo. Esto se debe a que la relación entre Negan y El Croata es aparentemente anterior a la aparición de Rick y el grupo de Alexandria, antes de que la guerra comenzara entre los dos bandos. Además, el personaje no existe directamente en los cómics de Robert Kirkman en los que se basa este universo de muertos vivientes.

📸 Lauren Cohan ao lado de Jeffrey Dean Morgan, Gaius Charles e Zeljko Ivanek no Tribeca Festival. #DeadCity🗽 pic.twitter.com/aaPgnZKiiX — Lauren Cohan Brasil • Fansite  (@LaurenCohanBRA) June 13, 2023

Entre Los Salvadores más célebres, Simon (Steven Ogg) también cuenta con un pequeño cameo en Dead City a través de un flashback de El Santuario. El Croata acabaría huyendo a Nueva York después de tener un desencuentro con Negan, que podría estar vinculado a las torturas que ejercía contra niños a disgusto de su líder y su rostro desfigurado. ¿Sería otro de los afectados por la plancha de Negan como ya lo fuera Mark (Griffin Freeman) en la 7T de The Walking Dead?

Zeljko Ivanek, el actor detrás del villano de 'Dead City'

Nacido el 15 de septiembre de 1957, en Liubliana (Eslovenia), Zeljko Ivanek emigró con su familia a EE UU en los años 60, cuando él tan solo contaba con tres años. En las décadas siguientes, estos vivirían a caballo entre ambos países. Ivanek terminaba desarrollando su amor hacia la actuación después de graduarse en la Universidad de Yale, en su ingreso en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres.

Sus primeros papeles llegaron en los años 80 con sus trabajos en la serie The Edge of Night y en películas como Ultimátum (James Glickenhaus, 1982) y Tex (Tim Hunter, 1982). El intérprete terminaría convirtiéndose en un actor de reparto habitual para las grandes producciones, con sus apariciones en más de 110 títulos y filmes relevantes como Algo en que creer (1984), Private School (1992), Tormenta blanca (1996), Bailar en la oscuridad (2000), Hannibal (2001), El legado de Bourne (2012), Argo (2012) o Tres anuncios en las afueras (2017).

De esta forma, Ivanek ha trabajado con directores de la talla de Lars Von Trier, Ridley Scott, Adrian Lyne o Jonathan Demme.

Recientemente, Ivanek también contaba con papeles destacables en ficciones seriales como Héroes, Daños y perjuicios, True Blood, Suits o Now and Then, que han hecho se convierta en un rostro habitual para los espectadores. Ahora, su papel en Dead City nos muestra su lado más siniestro e hilarante, con grandes momentos aún por regalarnos.

