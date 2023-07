El actor de 'El juego del calamar' protagoniza esta serie que promete ser una de las grandes de Netflix

El estreno de El juego del calamar en septiembre de 2021 supuso un auténtico boom de las series coreanas en todo el mundo, incluida España. Los actores de la ficción creada por Hwang Dong-hyuk se convirtieron en estrellas de la noche a la mañana, como es el caso de Lee Jung-jae (que ganó un Emmy), O Yeong-su (que se hizo con un Globo de Oro) o Hoyeon Jung. Dos años después, se mantiene como la serie de Netflix más vista en toda la historia de la plataforma.

El gran elenco de personajes hizo que algunos no tuvieran mucho tiempo en pantalla, como es el caso del actor Gong Yoo. Eso sí, el de Busan tuvo un papel trascendental en la primera temporada de una serie que ya ha incorporado caras nuevas para la segunda entrega: encarnó al hombre de traje que convence a Gi-hun para que participe en el concurso. Además, también tuvo un rol crucial en el desenlace del último episodio, en el que se le pudo ver intentando persuadir a otro hombre para que entrase a formar parte del letal juego.

'Mar de la tranquilidad'. NETFLIX

El éxito de El juego del calamar abrió las puertas de Netflix a Gong Yoo, que también obtuvo un papel protagonista en la serie de ciencia ficción Mar de la tranquilidad. Dos años después de que se estrenasen nuevas ficciones, el actor tiene entre manos una nueva producción para la plataforma, que ya se ha anunciado.

Sinopsis de 'The Trunk', la serie coreana de Netflix

La nueva ficción coreana de Netflix lleva por título The Trunk, una historia basada en la novela homónima de Kim Ryeo Ryeong. La nueva serie girará en torno a Jeong-won (Yoo), un solitario productor musical que de repente se ve envuelto en un matrimonio temporal de un año con In-yi, una empleada de una misteriosa empresa de contactos.

Curiosamente, ambos se casarán mediante la exmujer de Jeong-won, que trabaja en esa organización, pero todo cambiará cuando un misterioso baúl aparece en un lago, lo que sumirá a la nueva pareja en una espiral de misterios relacionados con dicha empresa.

Reparto de 'The Trunk'

Además de Gong yoo, que también tiene una dilatada trayectoria en el cine gracias a cintas como Tren a Busan (2016) o Wonderland (2022), The Trunk estará coprotagonizada por Seo Hyun-jin, una actriz y cantante coreana que ya ha aparecido en series de éxito como Another Miss Oh (2016), Belleza interna (2018) o Perro negro (2019).

Seo Hyun-jin en 'Perro negro' tvN

No se sabe quién más formará parte del reparto, aunque lo que sí se conoce es que la serie estará guionizada por Park Eun-young (que ya escribió Hwang: The Poet Warrior) y dirigida por Kim Gyu-tae, realizador de muchas series conocidas en Corea, como Ese invierno, el viento sopla (2013) o Nuestro horizonte azul (2022).

Fecha de estreno de 'The Trunk'

Netflix todavía no ha confirmado ni el número de episodios que compondrán esta nueva serie ni la fecha de estreno en la que se podrán ver, por lo que los espectadores deberán esperar para poder disfrutar de The Trunk en la plataforma.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.