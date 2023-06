'One Piece', 'El problema de los 3 cuerpos' y Zack Snyder: los grandes anuncios de Tudum 2023 para Netflix

Este sábado Netflix celebró en Brasil el festival Tudum, su reunión anual con los fans de la plataforma donde desvela avances y confirmaciones de sus estrenos más jugosos. Paralelamente a confirmar en este marco que Linda Hamilton aparecería en la quinta temporada de Stranger Things, han sido publicados en redes multitud de tráilers y clips de la cosecha de los próximos meses, donde ha destacado en cuanto atención mediática la esperada adaptación en acción real de One Piece.

One Piece

No es que los intentos de lleva al live action un medio tan complejo como el anime hayan salido muy bien en el pasado (Netflix lo sabe, tras el fracaso que supuso Cowboy Bebop), pero la fama de One Piece es tan enorme que inevitablemente ha acaparado todas las miradas. Matt Owens desarrolla una ambiciosa superproducción a la estela del extensísimo manganime de Eiichiro Oda, teniendo su mejor baza en un reparto entregadísimo que lidera Iñaki Godoy como Guffy, aprendiz de pirata. One Piece llega a Netflix este 31 de agosto.

Heart of Stone

Ya ha habido avances previos de esta película de acción que encabeza Gal Gadot, pero nunca con tanta intensidad y tanta alegría al presumir que al frente se encuentran productores tanto de La vieja guardia (el éxito de Netflix con Charlize Theron) como de las próximas dos entregas de Misión Imposible: Sentencia mortal. Acompañan a Gadot Jamie Dornan o Matthias Schewighöfer, que protagonizara El ejército de los ladrones. Heart of Stone se estrena el próximo 11 de agosto.

Rebel Moon

Zack Snyder lleva años detrás de Rebel Moon, esa incursión en la space opera que nació de la imposibilidad de trabajar en Star Wars. Netflix ha accedido a darle el dinero necesario luego de Ejército de los muertos y ese universo televisivo que no llegó a despegar, y Rebel Moon se antoja como la gran superproducción del año para Netflix. Una revisión en clave espacial de Los siete magníficos que al parecer llegará dividida en dos partes, con Sofia Boutella, Charlie Hunnam o Djimon Hounsou al frente. Llegará a la plataforma el 22 de diciembre, culminando el año.

El problema de los 3 cuerpos

Otro proyecto que llevaba muchísimo tiempo en marcha. Al poco de terminar Juego de tronos David Benioff y D.B. Weiss firmaron con Netflix, y su plan fue adaptar este bestseller. Liu Cixin publicó El problema de los tres cuerpos en 2008, no habiendo conocido desde entonces más que alabanzas que bendicen su compleja ciencia ficción. Con un elenco donde hallamos a Eiza González, Benedict Wong, John Bradley y Liam Cunningham (llegados de Juego de tronos) la serie verá finalmente la luz en enero de 2024. Puedes ver arriba su primer tráiler.

Berlín

La casa de papel es una de las marcas predilectas de Netflix, de modo que la plataforma de streaming haya querido expandir la creación de Álex Pina al extranjero (con una versión coreana) al tiempo que trabajaba en un spin-off para el lucimiento del personaje favorito de los fans de la serie principal: Berlín, interpretado por Pedro Alonso. La serie, que se estrenará en diciembre de este año, tiene en su reparto además a Michelle Jenner, Begoña Vargas o Tristán Ulloa.

The Witcher

Mucho menos le queda a The Witcher para regresar a Netflix con su tercera temporada. A partir del personaje creado por Andrzej Sapkowski, llevado igualmente a los videojuegos con éxito colosal, la plataforma ha puesto en pie otra lucrativa franquicia, en tanto a spin-offs y derivados animados. Con este clip lleno de acción volvemos a la serie principal (que traerá sus nuevos capítulos el 29 de junio), aunque sea con la certeza de que Henry Cavill será sustituido en breve por Liam Hemsworth.

Avatar: La leyenda de Aang

One Piece no es la única serie de animación que Netflix pretende pasar por el tamiz de la acción real. Avatar: La leyenda de Aang, que tiene a sus espaldas un fandom extremadamente fiel, ha sufrido todo tipo de percances para materializarse, y de hecho hasta 2024 aún no podrá estar lista. De todas formas Netflix ha lanzado un teaser, y publicado varias imágenes con los intérpretes que harán ahora de Aang, Katara, Sokka y Zuko. Todos ellos debidamente caracterizados, en modo cosplay.

Élite

Élite es una marca tan preciada para Netflix como La casa de papel. También ha tenido sus propias expansiones, pero por el momento sus atractivos principales se hallan vinculados a la serie principal. Esta continúa su ambientación en La Encinas y cambiando elenco de estudiantes a medida que pasan las temporadas, erigiéndola como una de las series más longevas del catálogo. Su séptima entrega, como nos desvela un teaser de alto rango conceptual, llega el 20 de septiembre.

Lupin

Finalmente la Parte 3 de otra serie muy querida, Lupin. La serie protagonizada por Omar Sy vuelve este 5 de octubre, y celebrando la cercanía Netflix ha publicado una de sus escenas íntegras.

