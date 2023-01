Después de series como Estamos muertos o sobre todo El juego del calamar, entre otras, está claro que Netflix está obteniendo un inesperado filón para su catálogo en las producciones procedentes de Corea del Sur. Según datos de la misma plataforma, han figurado regularmente en su lista Global del Top 10 de las más vistas en más de 90 países, y el 60 por ciento de los suscriptores vieron algún título coreano el año pasado, y en este el porcentaje puede aumentar, al menos a juzgar por el elevado número de propuestas que nos llegarán del país asiático.

Entre las series, las que vuelven serán la segunda parte del drama de venganzas La gloria que se estrenará en marzo, Sweet Home en cuanto a temáticas de monstruos y D. P. : El cazadesertores.

También llegará El monstruo de la vieja Seúl, cuya acción arranca en 1945, el futuro distópico en clave de ciencia ficción de El caballero negro o las historias ambientadas durante el dominio colonial japonés en el drama de acción La canción de los bandidos.

La lista de nuevas series para este año se amplía con temas muy variados. Los romances en Tu tiempo llama, Behind Your Touch (título provisional), Curso intensivo de amor, Destined With You, ¡Doona!, King the Land, El amor da mucha guerra o See You In My 19th Life. La crítica social y la intriga con Perros de caza, Celebrity y La chica enmascarada. Los dramas de Una dosis diaria de sol, Queenmaker y The Good Bad Mother; y hasta los argumentos apocalípticos con Adiós, Tierra.

Películas y realities

En lo referente a películas, el thriller de acción Carter fue una de las diez películas de habla no inglesa más vistas de 2022. Y en este 2023 la apuesta proseguirá con títulos como el thriller de ciencia ficción JUNG_E (que se estrena muy pronto, el 20 de enero), el relato de una asesina profesional con problemas maternales en Boksoon debe morir, y Believer 2, secuela del thriller policiaco en torno al narcotráfico.

Tres largometrajes a los que cabe añadir tres más: Bailarina, una historia de venganzas, La partida de go, con las rivalidades entre maestro y discípulo e Identidad desbloqueada en torno al hackeo de datos.

En documentales, Yellow Door: Looking for Director Bong’s Unreleased Short Film (título provisional), narrando la búsqueda del primer largometraje del oscarizado director Bong Joon-Ho por Parásitos, y En el nombre de Dios: Sagrada traición analizando a los mesías autoproclamados que han aparecido en la historia moderna de Corea.

Por último, los realities con Habilidad física: 100, Siren: Survive the Island, supervivencia y zombis en Zombieverse, la transición a la vida adulta a través de Nineteen to Twenty, los juegos psicológicos de El plan del diablo y, definitiva, todo lo que se les pueda ocurrir a los surcoreanos porque las K-ficciones, K-documentales o K-telerrealidad está en boga.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.