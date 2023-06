'El juego del calamar' temporada 2 tiene nuevos jugadores: estos son los actores que se unen al reparto

En 2021, Netflix sorprendió al mundo con El juego del calamar, un thriller de supervivencia en el que cientos de personas con problemas económicos aceptaban formar parte de un experimento en el que debían competir en juegos infantiles para conseguir sobrevivir y ganar el gran premio.

El éxito de esta serie coreana con guion y dirección de Hwang Dong-hyuk fue un éxito absoluto, convirtiéndose en la serie más vista en la historia de la plataforma con un total de 2.200 millones de horas vistas y 14 nominaciones a los Emmy (de los que ganó seis). Con tales números, nadie se sorprendió cuando Netflix anunció que la producción contaría con una segunda temporada (sobre todo porque el final abierto también se prestaba a ello).

Sin embargo, desde entonces, son pocas las noticias que nos han llegado sobre esta segunda entrega. Sin fecha de estreno confirmada (aunque son muchos los medios que afirman que esta estará entre finales de 2023 y principios de 2024), por ahora, Netflix nos ha hecho un adelanto de los nuevos actores que se unen al reparto.

Hace unas semanas, la plataforma anunciaba que a Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun y Gong Yoo, quienes vuelven a sus papeles como los jugadores Seong Gi-hun, Ji-yeong, Kang Sae-byeok y el reclutador de concursantes, se unían cuatro nuevos rostros: los de Yim Si-Wan, Kang Ha-Neul, Park Sung-Hoon y Yang Dong-Geun.

¡Pero eso no es todo! Recientemente, la N roja ha anunciado otros ocho nuevos actores que se suman al reparto: Park Kyu-young, Jo Yu-ri, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won y Won Ji-an. No obstante, todavía no se sabe cuáles serán sus papeles en la nueva entrega.

Reparto de 'El juego del calamar', temporada 2 Netflix

La segunda temporada estará producida por Firstman Studio, Hwang Dong-hyuk vuelve como guionista, director y productor ejecutivo de la serie y a él se une Kim Ji-yeon también como productor.

Asimismo, Netflix prepara el reality show basado en la serie Squid Game: The Challenge. El programa se estrenará en noviembre y en él los concursantes deberán superar las pruebas a las que se enfrentan los jugadores en la serie para ganar el premio.

