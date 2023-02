'The Last of Us': Así decidieron los creadores del juego la sexualidad de Ellie

¿Te has recuperado ya? Es posible, pero lo dudamos: el episodio 7 de The Last of Us ha sido una de las experiencias emocionales más duras de una serie ya de por sí aficionada a estrujarnos el corazón, porque la despedida de Ellie (Bella Ramsey) y Riley (Storm Reid) resulta tan trágica ahora como lo fue en 2014, cuando Left Behind, el DLC del videojuego original, llegó a las tiendas.

El nuevo capítulo de la serie ha llevado esta historia a la acción real con una fidelidad considerable. Y, de la misma manera, ha dejado caer sin aspavientos que a la joven pupila de Joel (Pedro Pascal) le gustan las personas de su mismo género. Una idea que, según Neil Druckmann, llegó hasta el equipo de Naughty Dog casi por casualidad.

Para Left Behind, Druckmann empleó a Riley, un personaje que debutó en el cómic- The Last of Us: American Dreams. Al principio, según explicó el diseñador, la intención era aprovechar esa relación para mostrar a una Ellie más desenfadada, y también para explicar "lo mucho que Ellie ha cambiado entre su versión más ingenua e inocente y la superviviente curtida que viaja junto a Joel".

Sin embargo, durante sus conversaciones con la dibujante Faith Erin Hicks, Druckmann se planteó cuáles eran los verdaderos sentimientos de su heroína hacia Riley. "No teníamos que mantenernos fieles a nada, porque no hay tramas románticas en The Last of Us", señaló. "Cuando hablé con Faith sobre el tebeo, al describir a Ellie y Riley por primera vez, los dos cometimos el 'error' de decir que Ellie se sentía atraída por Riley".

"Creo que lo que queríamos decir era que a Ellie le gustaba estar con Riley y que la veía como un modelo de conducta", prosiguió Druckmann. "Pero entonces empezó a darme vueltas por la cabeza una idea: ¿y si es algo más que eso? Se convirtió en una dimensión interesante para su relación que podíamos explorar".

Influido por la crítico y youtuber Anita Sarkeesian, Neil Druckmann se había planteado The Last of Us como un juego con perspectiva femenina. Pero aquel lapsus llevó esta premisa aún más allá: no solo introdujo en el programa una historia de amor adolescente, sino que también convirtió a Ellie en una de las poquísimas heroínas lesbianas en un videojuego triple A, por no decir la única.

"Nuestra esperanza es que, con el tiempo, el género o la orientación de alguien pasen a ser algo secundario y lo importante sea crear personajes interesantes", explicó entonces el director. En otra entrevista, cuando le preguntaron si se había planteado descartar el beso entre las dos chicas, Druckmann confesó que esa idea había cruzado su mente. "Podrías cortar ese momento, pero entonces no sería tan intenso", admitió. "Para nosotros, contar esa historia era necesario".

"Si Riley fuese un chico, ahora mismo no estaríamos hablando de esto", añadió el creador de The Last of Us. Algo que, en su momento, pareció confirmar el hecho de que Left Behind apenas crease polémica en el mundillo gamer: al igual que su juego matriz, el DLC recibió excelentes críticas y ganó varios trofeos, entre ellos dos BAFTA Games Awards, sin que la sexualidad de la protagonista levantase polvareda fuera de círculos minoritarios de extrema derecha.

El verdadero escándalo llegó seis años después con otro beso de Ellie a una chica, esta vez en un avance de The Last of Us Part II. En aquel momento, los discursos sobre lo woke y las presuntas "guerras culturales" ya habían intoxicado internet a lo grande. Y en eso seguimos hoy en día.

Polémicas idiotas aparte, tanto los fans del juego como los de la serie saben ahora que Ellie amó a alguien, que fue correspondida y que acabó perdiendo a la persona de la que estaba enamorada por culpa de un incidente cuyo recuerdo la perseguirá mientras viva. Una historia dolorosa, sí, pero a estas alturas ya deberíamos saber que, en el mundo de The Last of Us, todo duele.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.