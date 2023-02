'The Last of Us': Las canciones del episodio 7 son más importantes para Ellie de lo que crees

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE THE LAST OF US 1x7]

The Last of Us por fin se ha adentrado en su séptimo episodio en el pasado de Ellie (Bella Ramsey) tras un inicio de temporada más enfocado en la historia de Joel (Pedro Pascal). Lo que dejamos atrás nos ha situado en su flashback tres semanas antes del arranque de la serie, durante una madrugada en la que Ellie se escapa del colegio de FEDRA con su amiga Riley (Storm Reid).

Esta última, que se ha unido a los Luciérnagas, la lleva a un centro comercial abandonado para que pasen juntas su última noche en Boston antes de que se marche a Atlanta. Así, las vemos disfrutar de carruseles, juegos de arcade, fotomatones y escaleras mecánicas, a la vez que vamos descubriendo el vínculo tan especial que las une.

Como los seguidores del juego y la expansión Left Behind en la que se basa este capítulo bien saben, Riley es la mejor amiga y el primer amor de Ellie, y con ella comparte esta noche tan especial, que desemboca en su primer beso, momento que se ve interrumpido cuando un infectado las ataca y las muerde. Ellie descubrirá así que ella es inmune a la infección, pero perderá a Riley en el camino.

Así, Lo que dejamos atrás es un viaje al pasado de Ellie, a su primer amor y su primera gran pérdida. Y, como recogen tanto el juego como la serie, este viaje tiene una banda sonora muy concreta, fundamental en el contexto de la serie. Tal y como explica Screen Rant, estas son las canciones que sirven de acompañamiento a la trama en el episodio 7 y tienen un significado.

'Take on Me', de A-ha

Uno de los temas clave que suena en el episodio 7 es este clásico ochentero que acompaña a Ellie y Riley cuando, nada más llegar al centro comercial, empiezan a jugar en las escaleras mecánicas. También forma parte del casete que tiene la protagonista en su cuarto. ¿Y por qué es tan importante? En primer lugar, porque esta canción que ya sonó en el tráiler de la apuesta de HBO Max conecta directamente con el juego The Last of Us Part II.

Así, su aparición en el episodio 7 es, de alguna forma, un adelanto de la segunda entrega de la ficción. En el segundo juego, refuerza el vínculo entre Joel y Ellie, pero sobre todo se trata del tema que Ellie toca con la guitarra a Dina, su novia. Así, la canción sirve como nexo de unión entre los dos principales intereses amorosos de la protagonista, su primer beso y su pareja, como banda sonora de los momentos en los que Ellie se abre al amor.

'I Got You Babe', de Etta James

Si Take on Me es en los juegos la canción de Ellie y Dina, esta es la de Ellie y Riley. Se trata del tema que en el episodio 7 las acompañan cuando bailan en la tienda de Halloween y continúa sonando cuando se dan su primer beso, igual que pasa en el juego en una escena que ya es icónica.

Además, la letra parece contagiarse de los sentimientos de las dos protagonistas de esta historia de amor naciente. "La gente dice que no sabe lo que es el amor o cómo hacerlo crecer. Bueno, no sé si eso es cierto, porque me tienes a mí y cariño, yo te tengo a ti", se puede escuchar, en clara referencia a la conexión entre las jóvenes, que se atreven a confesar que sienten algo más que amistad la una por la otra.

'Just Like Heaven', de The Cure

Este remix del tema de The Cure, versionado por Rockabye Baby!, es una elección del creador Neil Druckmann y suena justo cuando Riley enciende el carrusel. Su letra también podría reflejar los sentimientos incipientes entre Riley y Ellie. "Te prometo que huiré contigo", dice la canción, resultando dolorosamente profética cuando Riley decide quedarse con Ellie y dar la espalda a los Luciérnagas.

"Dando vueltas en el filo, besé su cara y bese su cabeza", también puede ser un guiño al carrusel y al beso que comparten minutos después, mientras que ese "abrí los ojos y estaba solo... sobre un mar turbulento que me robó a la chica que quería" bien parece conectar con el trágico final del episodio, cuando ambas reciben el mordisco de un infectado. Como bien sabemos, Ellie sobrevive al ataque, pero Riley no corre la misma suerte y este suceso deja una herida profunda en la protagonista.

