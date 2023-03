[Este artículo contiene SPOILERS de 'THE LAST OF US']

El final de la primera temporada de The Last of Us ha dividido a sus espectadores, tal y como estaba previsto al mantener la cruda decisión que tomaba en el videojuego original Joel, el personaje interpretado por Pedro Pascal. No obstante, esta cuestión no es la única que se le ha echado en cara durante la última semana a la exitosa serie de HBO.

Rainn Wilson, el actor conocido por su interpretación de Dwight en The Office, ha señalado públicamente en Twitter lo que considera que es una postura anticristiana por parte de la serie de Craig Mazin y Neil Druckmann en el episodio 8, uno de los más comentados por su contenido perturbador y violento desenlace.

"Estoy convencido de que hay un sesgo anticristiano en Hollywood", escribe Wilson. "En cuanto el personaje de David aparece leyendo la Biblia en The Last of Us supe que iba ser un villano terrorífico. ¿Podría haber alguna vez en una serie un predicador que lea la Biblia y sea buena persona?".

I do think there is an anti-Christian bias in Hollywood. As soon as the David character in “The Last of Us”

started reading from the Bible I knew that he was going to be a horrific villain. Could there be a Bible-reading preacher on a show who is actually loving and kind? — RainnWilson (@rainnwilson) March 11, 2023

El actor se refiere a Davi, el personaje interpretado por Scott Shepherd en el octavo episodio de la serie y uno de los antagonistas más odiados a los que tienen que hacer frente Joel y Ellie (Bella Ramsey) durante el transcurso de su viaje. Es el líder de un grupo de supervivientes de Salt Lake City que han recurrido al canibalismo y, además, la serie hizo más explícita su pedofilia mientras recreaba con exactitud su violento final.

"Ni siquiera soy cristiano"

En un hilo de tuis posterior, Rainn Wilson también ha querido clarificar que en su crítica de ese retrato en The Last of Us no hay ninguna intención de suscribir el discurso de ultraderecha que ha impregnado parte de las reacciones más virulentas contra la serie y su representación tanta racial como LGTBIQ.

"Hablando de sesgos, resulta que Fox News ha sacado mi tuit de opinión. Una compañía creada como señuelo empresarial para crear división en beneficio propio basándose en indignación con la guerra cultural", escribió el actor. "Yo ni siquiera soy cristiano".

But most Christians that I know are kind, accepting and loving and seeking to make the world a better place. They should also be honored in the media. — RainnWilson (@rainnwilson) March 13, 2023

"Está claro que la coalición político-evangélica está haciendo muchísimo daño a nuestro país. Prohíben libros, limitan la libertad, niegan la ciencia cuando les conviene, son una grotesca plataforma anti-LGBTQ+...", concluye. "Pero la mayoría de los cristianos que conozco son amables, tolerantes y cariñosos, quieren hacer del mundo un lugar mejor. También deberían ser honrados en los medios".

¿Quieres recibir las mejores recomendaciones de cine y series todos los viernes en tu correo? Apúntate a nuestra newsletter.