Llegamos al final. Después de casi dos meses en los que The Last of Us nos ha sorprendido con ocho capítulos llenos de acción, emoción, crueldad y humor, la ficción de HBO Max que adapta el famoso videojuego de The Naughty Dog ha llegado al último episodio de su última temporada en un desenlace que no va a dejar indiferente a nadie.

Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) están más unidos que nunca. Su relación ha crecido exponencialmente después de enfrentarse a tantos peligros juntos en su viaje a través de unos Estados Unidos post apocalípticos y parece que ha calado más en Joel, que siente haber recuperado a la hija que perdió tantos años atrás. Esto le condicionará absolutamente a la hora de enfrentarse a una de las decisiones más importantes de su vida.

El episodio 9 de The Last of Us, “Look for the Light”, cierra la primera temporada de una manera diferente, original y, por qué no, bastante triste, que nos deja un poso de reflexión que seguramente dure hasta que la segunda entrega de capítulos esté lista. ¿Qué te ha parecido este final? ¿Esperabas otra cosa? ¿Respaldas el comportamiento de Joel? Te ofrecemos nuestro análisis CON SPOILERS.

El nacimiento y la inmunidad de Ellie

Todo final tiene un principio y así nos lo cuenta The Last of Us, que ha esperado hasta su último capítulo para hablarnos del nacimiento de su joven protagonista, el cual, como podíamos intuir desde un principio, no tuvo nada de ordinario. Ashley Johnson, quien interpretara a Ellie en el videojuego de Naughty Dog, es ahora Anna, la valiente mujer embarazada que da a luz a un bebé en una casa abandonada mientras es atacada por una infectada.

Anna lucha hasta el final, sola y únicamente con un cuchillo para defenderse, y consigue tener a Ellie antes de que la infectada la muerda, o prácticamente al mismo tiempo. Un proceso que ocurre muy rápido pero que es muy importante porque determina por qué la joven protagonista es inmune al Cordyceps. Como Marlene (Merle Dandridge) explica más tarde en el capítulo, que Anna diera a luz a Ellie al mismo tiempo que era infectada supuso que el virus creciera dentro de la niña desde que nació, mutando en su cerebro de alguna forma especial, diferente a como lo hace en los demás seres humanos.

También podemos ver cómo Anna le pide a Marlene que acabe con su vida tras ser infectada y le hace prometer que cuidará de Ellie. Aunque ambas mujeres tuvieran sus diferencias, podemos ver cómo la líder de los Luciérnagas profesaba un profundo cariño a la madre de la protagonista.

El bien mayor

El episodio 9 por fin nos presenta lo que llevábamos esperando desde el inicio de la ficción: el reencuentro de Joel y Ellie con los Luciérnagas, a quienes buscan desde el principio de la temporada para ayudar a crear una cura del Cordyceps gracias a la inmunidad de la joven. Pese a los miedos de Joel después de todos los peligros a los que se han enfrentado, Ellie le expresa que no es momento de retirarse, que deben acabar lo que han empezado y seguir hasta el final. El personaje de Bella Ramsey quiere ayudar a la humanidad, no se rinde ni quiere quedarse a medias.

Sin embargo, Joel no está dispuesto a perder a una segunda hija y volver a pasar por otro duelo de ese tipo. Sabe que su corazón no lo soportaría. Cuando Marlene le explica que para obtener la vacuna contra el Cordyceps hay que operar a Ellie del cerebro, provocando su muerte, Joel debe tomar la decisión más importante de su vida: ¿salvar a toda la humanidad o salvar a la persona a la que más quiere?

The Last of Us abre aquí un interesante debate moral sobre la importancia del bien mayor, el egoísmo de cada individuo o el amor, que sacudirá a más de uno a lo largo de los últimos minutos del episodio. ¿Está bien lo que Joel hace? No debería ser la decisión de Ellie? ¿Qué haríamos nosotros si estuviera en nuestra mano el futuro de la humanidad pero tuviéramos que sacrificar a quien más queremos?

Lo que está claro es que Joel ha tomado su decisión y, aunque el doctor le suplique y le repita cuántas vidas podrían salvar entregando únicamente la de Ellie, e incluso aunque Marlene le ofrezca que busquen juntos otra alternativa que no supusiera la muerte de la joven, el protagonista no quiere dejar cabos sueltos, así que mata a todos los Luciérnagas en Salt Lake City y, aún peor, miente descabelladamente a Ellie sobre las razones por las que vuelven a Wyoming con Tommy (Gabriel Luna).

Una mentira que vuelve a repetir al final del episodio y que pesará en su conciencia, cuando le jura a Ellie que es verdad todo lo que le ha contado de su visita a los laboratorios. Inevitable sentirse decepcionado con el personaje de Pedro Pascal, quien muestra su lado más egoísta y mentiroso, y eso que en ningún momento de la serie nadie nos aseguró que fuera una buena persona.

La evolución de Ellie y Joel

El vínculo entre los dos protagonistas de The Last of Us ha crecido de manera progresiva a lo largo de nueve capítulos, cuidado con mimo y detalle por parte de todo el equipo de la serie, desde los productores y guionistas hasta los directores y actores. Prueba de este gran trabajo es lo que podemos observar en pantalla desde hace varios episodios: dos seres humanos que se cuidan, se quieren y se respetan, y que darían todo el uno por el otro.

El último capítulo de la temporada acerca aún más a Ellie y Joel, quienes por primera vez confiesan el uno al otro sus más profundos secretos: la joven desvela que se infectó de Cordyceps junto a su mejor amiga y que tuvo que acabar con su vida, mientras el protagonista aclara que la cicatriz del disparo que recibió en su cara se la provocó el mismo al tratar de suicidarse tras la muerte de su hija. Además, lanzan algunas afirmaciones que harán saltar lágrimas en más de uno: “Te seguiré donde quiera que vayas”, dice Ellie, mientras Joel asegura que no fue el tiempo lo que le curó las heridas de la muerte de Sarah, sino la llegada de la protagonista a su vida.

Una relación que empezó llena de trabas y complicaciones y que ahora parece perfecta, pero que no ha calado de la manera más sana en Joel, quien ahora está eufórico de tener a Ellie a su lado y parece estar sustituyendo definitivamente a una hija por otra, ya que de repente habla abiertamente de Sarah o la compara con Ellie con un cierto punto de perturbadora locura que la protagonista percibe perfectamente.

La segunda temporada de The Last of Us nos dará más claves de todo esto y de lo que vendrá, pero lo que está claro es que el desenlace de la primera entrega es diferente e innovador: ni infectados, ni saqueadores, ni una guerra contra FEDRA. Para dar un final redondo e impactante al último capítulo de The Last of Us solo ha hecho falta el dolor de un hombre traumatizado por su pasado, quien no puede ver cómo le arrebatan a la única persona que le ha devuelto la luz en su vida. La misma Bella Ramsey aseguraba en una entrevista para Vogue que este final dividirá masivamente a la audiencia, quien respaldará o no el comportamiento de Joel.

Para recapitular, no hay duda de que The Last of Us es uno de los fenómenos seriéfilos del año. El equipo capitaneado por Neil Druckmann y Craig Mazin ha sabido adaptar la historia del videojuego al cine con un resultado que ha recibido fantásticas críticas por parte de los jugadores, algo inusual en este tipo de producciones. Nueve episodios llenos de pura acción, emoción, suspense e intriga. Unos buenos efectos visuales y especiales y un diseño de producción y ambientación únicos que nos han llevado por los Boston, Lincoln, Kansas City, Wyoming, Colorado y Salt Lake City postapocalípticos.

Imposible olvidar a Bill, Frank, Tess, Henry, Sam o Riley. Imposible olvidar la mirada en los ojos de David o de algún infectado. Pero, por encima de todo, imposible olvidar a Joel y Ellie, que lo han dado todo y más por su supervivencia y se han encontrado el uno al otro en el camino. Seguiremos informando de su aventura.

