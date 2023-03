'The Last of Us' adaptará el segundo juego en más de una temporada de la serie

Con The Last of Us, HBO Max ha conseguido el producto televisivo más popular de lo que llevamos de año, además de un muy probable triunfo en los futuros premios Emmy. Así las cosas, y sabiendo que Craig Mazin y Neil Druckmann aún tienen por delante la adaptación de la secuela The Last of Us Part II, es inevitable preguntarse por el futuro de Joel y Ellie.

Por lo pronto, en una entrevista para GQ, Mazin ha respondido "Ni de coña" a la pregunta de si el argumento del segundo juego cabrá en una sola temporada. "No vamos a decir cuántas serán, pero 'más de una' es correcto", añade el showrunner.

Asimismo, Mazin también adelanta que la serie seguirá tomándose libertades al llevar su historia de los píxeles a la acción real. "Habrá cosas que cambiarán y que se enriquecerán", explica. "Hay cosas a las que les daremos la vuelta. Nuestra meta sigue siendo exactamente la que era en la primera temporada, y esa es entregar una serie que deje satisfechos a los fans".

Por último, en el podcast oficial de la serie (vía The Hollywood Reporter), Mazin también ha hablado de cómo Bella Ramsey se convertirá en laEllie adulta. "Sabemos lo que vamos a hacer en términos de vestuario, maquillaje y peluquería", comenta. "Pero lo más importante es que conocemos el espíritu y el alma de la actriz. [Ramsey] tiene 19 años, que es la edad de Ellie en The Last of Us Part II. Será diferente, al igual que esta temporada fue diferente. A veces, radicalmente distinto".

"No va a ser exactamente como el juego", añade Craig Mazin. "Será la serie que Neil y yo queremos hacer". Así pues, de lo único de lo que podemos estar seguros al cien por cien es de que los protagonistas pasarán las de Caín. ¿Crearán las nuevas temporadas de la serie una polémica tan agria entre los fans como la que ocasionó el segundo juego?

