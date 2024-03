Series nuevas de las que todo el mundo habla que puedes ver esta Semana Santa

El ajetreo de la vida diaria y la falta de tiempo pueden haberte llevado a apuntar muchas series que te gustaría ver pero nunca encuentras la ocasión. Ahora que se acercan los días de Semana Santa y sus días festivos puedes aprovechar la ocasión para ponerte al día con los títulos más comentados de los últimos meses.

Estas son las diez series nuevas de plataformas de streaming que mejores ratos te pueden hacer pasar durante los próximos días, sea cual sea tu género predilecto: acción, comedia, épica histórica, romance, thriller político, bélico... o todo junto a la vez.

'The Curse'

Dónde ver: SkyShowtime

Número de episodios: 10

Si solo puedes ver una serie este año... debería ser esta (y también deberías buscar la manera de tener más tiempo de ocio). Nathan Fielder, genio del humor particularísimo y la reinvención de formatos, se alía con Emma Stone y Benny Safdie para una propuesta difícil de definir, a medio camino entre la comedia negra y la incomodidad vital. Una pareja de arquitectos televisivos (Fielder y Stone) graban un reality sobre su último proyecto inmobiliario mientras intentan tener un hijo.

'The Gentlemen: La serie'

Dónde ver: Netflix

Número de episodios: 8

La última diana de Netflix procede del muy atareado Guy Ritchie, que entre su multitud de proyectos cinematográficos ha encontrado tiempo para dirigir un par de episodios de esta serie que nace de una de sus últimas películas más celebradas, The Gentlemen: Los señores de la mafia (2019). La protagonizan Theo James y Kaya Scodelario, con participación de actores fetiche del director como Vinnie Jones, en medio de una nueva trama criminal con el tráfico de cannabis como excusa para altas dosis de violencia indecente y socarronería británica.

'Basado en una historia real'

Dónde ver: Movistar Plus+

Número de episodios: 8

A Kaley Cuoco parece que no paran de salirle las cosas mal desde que acabó The Big Bang Theory. Si en la reciente The Flight Attendant no paraba de atraer la muerte de personas queridas a su alrededor, en esta comedia negra interpreta a una agente inmobiliaria obsesionada con los podcasts de true crime que no encuentra la forma de destacar hasta que se da cuenta de que ella y su marido (Chris Messina) han contratado a un fontanero que resulta ser un asesino en serie. ¿Y si empieza ella su propio podcast?

'Feud: Capote vs. The Swans'

Dónde ver: HBO Max

Número de episodios: 8

Tom Hollander se luce interpretando a Truman Capote durante un tour de force actoral (con Gus Van Sant en la dirección de seis de los ocho episodios) que repasa sus desavenencias con el círculo de mujeres de la alta sociedad neoyorquina que al escritor le gustaba congregar a su alrededor. Estas hermosas y adineradas "cisnes" están lideradas por Babe Paley, a quien encarna Naomi Watts; el resto del reparto es igual de distinguido: Diane Lane, Chloë Sevigny, Calista Flockhart, Demi Moore, y Molly Ringwald completan el conjunto.

'Shogun'

Dónde ver: Disney+

Número de episodios: 10 [en emisión]

Este es el único título del artículo que no te podrás acabar de una tacada en Semana Santa porque aún se emite a ritmo semanal en Disney+, pero merece la pena que dediques el tiempo a saborear sus (largos) episodios. Es una nueva adaptación de la novela homónima de James Clavell en la que un marinero británico del siglo XVII se traslada a Japón, donde se transforma en samurái.

'Mr. & Mrs. Smith'

Dónde ver: Prime Video

Número de episodios: 8

Revisión de la película de espionaje y acción que unió a Brad Pitt y Angelina Jolie allá por 2005, pero reformulada para los tiempos de la serialidad y el streaming con gusto exquisito. Donald Glover y Maya Erskine son la nueva pareja de superespías derrochadores de química en pantalla, mientras que el carisma detrás de las cámaras lo maneja el director Hiro Murai con tanta soltura como en Atlanta. ¡Y menuda colección de estrellas invitadas!

'Power Play'

Dónde ver: Filmin

Número de episodios: 12

Está reciente el estreno de la segunda parte de esta sátira política en la línea de títulos como 'In the Loop' o 'Veep', que recuerda el primer mandato como primera ministra noruega de Gro Harlem Brundtland, a quien interpreta Kathrine Thorborg Johansen. Teniendo detrás al guionista de la serie 'Home Ground', Johan Fasting, y a la directora de 'Ninjababy', Yngvild Sve Flikke, se entiende por qué es una apuesta tan nórdica como segura.

'Una vida menos en Canarias'

Dónde ver: Atresplayer

Número de episodios: 5

Un prestigioso inspector de Homicidios madrileño se ve forzado a trasladarse a Canarias, donde tendrá que poner a prueba su carácter frío e introvertido en una región tropical tomada por los turistas y con una nueva compañera de trabajo que es su versión contrapuesta y optimista. Ginés García Millán y Natalia Verbeke protagonizan esta serie policial de dos polos opuestos destinados a encontrarse.

'Tokyo Vice'

Dónde ver: HBO Max

Número de episodios: 18 [dos temporadas]

La novedad con esta adaptación del libro de Jake Adelstein sobre el mundo criminal de Tokio es la segunda temporada, pero merece la pena que si no viste la primera en su momento la recuperes. El primer episodio está dirigido por Michael Mann (su productor ejecutivo) en plena forma, así que es motivo suficiente. El resto de la serie abandona la narración esquizofrénica y apuesta por una puesta en escena más elegante, pero los neones nipones, las pesquisas de Ansel Elgort, el rictus de Ken Watanabe y la mirada redonda de Rachel Keller hacen el resto.

'Los amos del aire'

Dónde ver: Apple TV+

Número de episodios: 9

Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary Goetzman producen esta tercera entrega de su tríptico sobre la Segunda Guerra Mundial a ras de suelo, que llega después de Hermanos de sangre (2001) y The Pacific (2010). Eso sí, aquí la acción se traslada a las alturas para seguir a los miembros del 100º Grupo de Bombardeo. Los interpretan todos tus actores favoritos del momento, de Austin Butler a Barry Keoghan, pasando por Callum Turner o Anthony Boyle, en una miniserie bélica de primera categoría.

