Robert Rodriguez planeó su escena de acción en ‘The Mandalorian’ utilizando juguetes de ‘Star Wars’

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DEL 2X06 DE THE MANDALORIAN]

Star Wars es posiblemente la saga más célebre y querida de todas las que ha alumbrado el cine popular, por lo que no es de extrañar que cualquier director de Hollywood desee en lo más profundo aportar algo a su universo. Con la llegada de The Mandalorian a Disney+, serie en acción real que busca emular la espectacularidad de las películas, ya es posible dar la bienvenida a múltiples cineastas para sacar rédito de su pasión, y en la segunda temporada nadie estuvo más emocionado que Robert Rodriguez. El director de Abierto hasta el amanecer llegó como reemplazo de última hora para el responsable original del capítulo La tragedia, y ha explicado recientemente lo bien que se lo pasó.

¿Dónde? Pues en el primer episodio de la nueva temporada de Disney Gallery: The Mandalorian, docuserie que recorre cómo se hizo la serie estrella de Disney+ y que debutó ayer mismo. En esta entrega inicial, lanzada el mismo día que Rodriguez compartía un ocurrente vídeo junto a Grogu, el director dio detalles sobre la gestación de La tragedia, y en concreto sobre el espectacular tiroteo que mantenían Mando (Pedro Pascal), Shand Fennec (Ming-Na Wen) y un reaparecido Boba Fett (Temuera Morrison) contra un grupo de stormtroopers en el planeta Tython. Según revelaba Rodriguez, dicha secuencia fue planificada de un modo muy heterodoxo.

Y es que, para contar a Jon Favreau y Dave Filoni (principales productores del show) lo que tenía en mente, Rodriguez recurrió a sus hijos con disfraces de Halloween y a varias figuras de acción de Star Wars, organizando una compleja performance que encandiló a sus jefes. “Esta es la escena más guay de todos los tiempos”, llegó a exclamar Filoni. Dicha planificación nacía del llameante entusiasmo de Rodriguez, y dicho entusiasmo tenía un origen más específico que el hecho de estar trabajando por fin en Star Wars. “Acabé convirtiendo una batalla de tres páginas en una escena de nueves minutos porque me emocionaba demasiado traer de vuelta a Boba”, explica Rodriguez en el documental.

Un regreso muy esperado

La tragedia, aparte de por el secuestro de Baby Yoda y la intensa escena de acción que referimos, destaca dentro de la saga por haber albergado el regreso de Fett tras una aparición bastante mínima en las películas originales, donde se limitaba a presumir del diseño de su armadura. “Le dije a Favreau que había esperado ver esta versión de Boba Fett desde que era niño”, contaba Rodriguez. “Boba tenía que ser diferente, no podía ser solo otro Mando. Debía moverse diferente, ocupar un espacio completamente diferente, y el peso que muestra en la serie es lo que le confirma como una leyenda”.

“Quería que hiciera honor al nombre que hemos mencionado desde niños, y ser un personaje misterioso con un personaje del que quieres saber más. Si Mando es un pistolero, Boba debe ser un bárbaro”, proseguía Rodriguez. El director de Spy Kids pretendía, por tanto, que La tragedia pareciera “la primera vez que vemos a Boba Fett en toda la historia”. “Necesitaba ser satisfactoria. No quería dar por hecho que esto sucediera en otros episodios. Necesitaba serlo todo justo en ese momento. El episodio debía decir ‘Boba ha vuelto’, y esa era mi misión personal”.

Rodriguez triunfó en su cometido, y de tal modo que Disney ha redoblado su confianza en él y le ha puesto a cargo de The Book of Boba Fett, spin-off de The Mandalorian que fue anunciado con una escena poscréditos de su último capítulo. Esta serie contará las actividades delictivas de Boba y su compinche Fennec Shand, y tiene previsto su estreno para diciembre de 2021, retrasando por un año la tercera temporada de The Mandalorian.