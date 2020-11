‘Disney Gallery: The Mandalorian’ también tendrá segunda temporada

Siendo la primera serie en acción real de Star Wars, y sin desmerecer en absoluto a nivel visual a las películas estrenadas en cines, The Mandalorian era un plato demasiado apetitoso para que Disney+ se limitara a estrenar su temporada inicial y esperara a la siguiente tanda de capítulos. De este modo, la plataforma de streaming lanzó poco después una serie derivada, Disney Gallery: The Mandalorian, que ejercía de making of de todo lo visto a lo largo de varias entregas que exploraban diversos aspectos de la producción, desde la música de Ludwig Göransson hasta el legado de George Lucas pasando, claro, por la revolucionaria tecnología StageCraft.

La segunda temporada de The Mandalorian debutó el pasado 30 de octubre con ganas renovadas de sorprender al fandom mediante numerosos guiños al universo fuera de las películas y grande avances en la trama, manteniendo asimismo su arrojo técnico. Por ello no es de extrañar que la Casa del Ratón haya resuelto desarrollar una segunda temporada de Disney Gallery: The Mandalorian paralela al Mandalorian titular, que según What’s On Disney Plus vería la luz una semana después del capítulo final de la serie protagonizada por Pedro Pascal. Esto es, el 25 de diciembre. Porque, en efecto y sintiéndolo mucho, queda menos de un mes para que The Mandalorian se dé otro descanso.

Se desconoce aún cuántos episodios compondrán la nueva Disney Gallery: The Mandalorian, así como el enfoque que estos tendrán. Es probable que, al menos, en esta segunda temporada los nuevos directores tomen protagonismo, contando con declaraciones de Peyton Reed, Robert Rodriguez o Carl Weathers junto a los habituales Jon Favreau y Dave Filoni, productores de la serie y ocasionales directores. Dada por otra parte la injerencia de Clone Wars o Star Wars Rebels en la trama de los nuevos episodios, no sería descabellado encontrarse con otro episodio dedicado a rastrear la expansión de Star Wars a otros medios.

A falta de detalles para esta serie documental, también se ha dejado caer que la marca Disney Gallery no se limitará a The Mandalorian, puesto que Disney+ planearía estrenar otro making of sobre Bruja Escarlata y Visión, primera serie de Marvel destinada al streaming que vería la luz el 15 de enero de 2021. Disney Gallery: Bruja Escarlata y Visión llegaría al catálogo, presumiblemente, una vez concluya la andadura de la serie que protagonizan Elizabeth Olsen y Paul Bettany.