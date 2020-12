Disney+ confirma que 'The Book of Boba Fett' será una serie independiente de 'The Mandalorian'

Sin spoilers, pero el capítulo final de The Mandalorian nos dejaba con una incógnita importante en su escena poscréditos, ¿será 'The Book of Boba Fett' el título de la tercera temporada? La respuesta es no. En realidad se tratará de otra serie que tendrá lugar en la misma línea temporal de la creada por Jon Favreau, después de la caída del Imperio, y tendrá como protagonistas a Temuera Morrison (Tom Curry en Aquaman) que encarnará al cazarrecompensas protagonista, y la actriz china nacionalizada estadounidense Ming-Na Wen (Fennec Shand en The Mandalorian o Melinda May en Agentes de S.H.I.E.L.D.).

Como productores ejecutivos estarán Jon Favreau, Dave Filoni y Robert Rodriguez y el estreno de la primera temporada está previsto para diciembre del año que viene en Disney+, según ha difundido la misma cuenta oficial en Twitter de la plataforma.

The Book of Boba Fett, a new Original Series, starring Temuera Morrison and @MingNa Wen and executive produced by @Jon_Favreau, @Dave_Filoni, and Robert @Rodriguez, set within the timeline of #TheMandalorian, is coming to #DisneyPlus Dec. 2021. pic.twitter.com/vAoPWpxquq — Disney+ (@disneyplus) December 21, 2020

The Mandalorian cuenta con personajes tan carismáticos como el mismo Mando que encarna Pedro Pascal y Baby Yoda. Ha sido además un exitazo casi se diría que inesperado (y más viendo cómo han ido las secuelas y spin-off cinematográficos, de más a menos en taquilla). También ganó, el pasado septiembre, siete de los quince premios Emmy a los que estaba nominada: fotografía, mezcla de sonido, música, efectos especiales, edición de sonido, diseño de producción y coordinación de dobles de acción.

Convertida en todo un fenómeno, está claro que Disney ha dirigido su mirada al territorio warsie potenciado por Favreau y compañía para crear un universo extendido al estilo de los superhéroes de Marvel, pero en streaming. Se completaría con los también anunciados spin-off de Ashoka (padawan jedi de Anakin Skywalker y personaje surgido de las series de animación) y Rangers of the New Republic, todas en acción real y muy probablemente con la idea en mente de desembocar las distintas acciones y personajes en un final apoteósico al estilo Vengadores: Endgame.